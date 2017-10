El Chunche en 'Dancing with the Stars': 'Hoy nadie me saca, me voy yo solito'

"Más suelto que arroz acabado de hacer", así se sentía el exfutbolista Mauricio El Chunche Montero la noche de este domingo en la gala de Dancing with the Stars en la cual participó como invitado especial.

El Chunche iba a mover las caderas al ritmo de un merengue muy famoso El baile del perrito, en compañía de Lucía Jiménez (la coreógrafa con quien bailó hace dos años cuando obtuvieron el segundo lugar del concurso de baile). La puesta en escena de esta noche es muy diferente a las que debió enfrentar cuando era participante del reality show ya que no tenía la presión por quedarle bien a los jueces.

"Recordar todo lo que viví hace dos años, la tensión antes de salir al escenario, es único y más cuando hay eliminación que es un corre y corre", contó el Chunche visiblemente relajado en los camerinos del estudio Marco Picado, donde se realiza el espectáculo.

El Chunche y Lucía tenían más de un año de no verse y el reencuentro entre ambos estuvo cargado de trabajo. "Es muy majadera, pero yo sé bien como es. Había que ponerle bonito a los ensayos para no pelárnosla. Uno rápidamente vuelve a recordar los pasos que aprendió. Ella me dijo que me ve más suelto, pero yo no le creo mucho", agregó Montero.

Lucía y Mauricio mantienen una buena relación de amistad, que por motivos de trabajo y distancia no mantienen más cercana, pero el exfutbolista afirma que se tienen mucho cariño.

El Chunche y Lucía iban a estar muy bien acompañados en la pista. Los nietos de Montero fueron parte de la coreografía: Jean Piere y Amanda mostraron que el sabor del baile lo heredaron del abuelo.

"Les mandamos un video de la coreografía a los papás, ellos se encargaron de enseñarles los pasos y a la producción le gustó mucho. La canción es muy alegre, muy divertida".

En una pura risa, en un puro vacilón, sonriéndole a todo el mundo y tomándose fotos aquí y allá, Montero demostró que le gusta la fiesta del baile, pero sin la presión de ser juzgado y mucho menos de verse sometido a una expulsión como la que habrá esta noche.

"Hoy nadie me saca, me voy yo solito", dijo en medio de sus características carcajadas.