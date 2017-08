Miss Costa Rica 2013, Fabiana Granados, se casará en Gerona, España

Hace más de un año, durante una tarde de picnic en las montañas escazuceñas, José Salom le propuso matrimonio a su novia, Fabiana Granados.

Dieciséis meses después de aquella tierna propuesta, la pareja y 80 invitados están en los preparativos finales para viajar hasta Gerona en España, lugar en el que se realizará la boda.

La pareja eligió el acogedor pueblo porque reunía las características de lo que querían para realizar una boda "lindamente sencilla" y en un ambiente medieval, según contó Fabiana.

"El lugar fue decisión de los dos. Queríamos que el lugar fuera mediaval, somos de esa nota, nos encanta. Lo bonito fue que todo se estaba dando e indicaba que la boda podía ser afuera. Inicialmente queríamos que fuera en Italia, pero por facilidad de idioma dos personas nos recomendaron la zona de Gerona. Queríamos una boda muy al estilo de nosotros, que el lugar fuera especial, no tanto por la decoración del salón, sino por los detalles del lugar. Nos enfocamos en que la comida sea espectacular, que el lugar tenga una energía bonita ", dijo.

La ceremonia y la fiesta se realizarán en una masía (tipo de hacienda medieval), a las 6 p. m., hora de España. La decoración se inspirará en los colores del otoño. La pareja, ambos propietarios de restaurantes, veló para que la gastronomía destaque, por lo que, la chef encargada ha recibido por su trabajo dos estrellas Michelin.

Para dicha de la pareja, gran parte de sus invitados confirmaron asistencia. Hasta el país europeo viajarán familiares y amigos cercanos. Probablemente asista Miss Ecuador 2013, Constanza Báez, en compañía de su esposo.

"Estamos contentos porque la lista de asistencia ha crecido. Esperábamos un promedio de 70 invitados porque es difícil viajar hasta allá", dijo.

Todo en su momento

Granados confesó que siempre ha sido una mujer que vive el momento, no se considera una "soñadora". Sabe que esta boda será "mágica", sin embargo, nada de lo que está pasando lo planeó. Para esta unión, ella y Salom se han encargado de todos los pormenores.

"Lo hemos hecho nosotros dos solos, creímos que sería difícil pero ha sido sencillo. No queremos una boda extravagante, queremos cosas sencillas pero muy elegante con detalles que nos gustan. Todas cosas se han ido dando. Me gusta planear las cosas en su momento: con base en eso empiezo a planear y a imaginar como quiero. Esta es una boda que no tenía en mente, no era un sueño, pero sé que va a ser maravillosa por la persona con la que me voy a casar, por el lugar y por la presencia de los invitados. Va a ser un momento muy especial", detalló.

Del vestido Fabiana prefiere no hablar mucho. Solamente contó que fue el primero que se probó y el que la convenció, además, recalcó que no es de ningún diseñador en específico.

"Es en tono marfil y lo describo como un vestido elegante y clásico, muy a mi estilo. Voy a llevar velo, ahí lo verán", comentó entre risas, Fabiana de 27 años.

Fabiana mencionó que las joyas que llevará ese día "son muy clásicas". Muy fiel a la tradición usará aretes prestados por su suegra.

La pareja viajará a España días antes para afinar detalles. El 13 de octubre ofrecerán un cóctel de bienvenida para sus invitados. Fabiana y José postergaran la luna de miel hasta diciembre, por ahora no definen en qué lugar disfrutarán sus primeros meses como matrimonio.