Bill Cosby temió que pensarán que era un 'viejo sucio', dijo sobre su disculpa ante el jurado

En Pensilvania

Bill Cosby dijo que se disculpó con la familia de la mujer que lo acusó de drogarla y abusar sexualmente de ella porque temía que la madre pensara que era "un viejo sucio", de acuerdo con el testimonio leído al jurado este viernes en el juicio del comediante.

Las versión de Cosby sobre su disculpa se incluye en la declaración que dio hace una década en la demanda presentada por Andrea Constand, la mujer cuyas acusaciones resultaron en los únicos cargos penales presentados contra el astro de la televisión, que ha sido denunciado por decenas de mujeres por supuestos abusos sexuales.

Fragmentos de la declaración se hicieron públicos hace casi dos años y tuvieron un importante papel en la decisión de los fiscales para acusarlo. Para el jurado en el juicio podría ser lo más cerca que estén de escuchar al propio Cosby, pues él dijo recientemente que no planea subir al estrado.

En su declaración, Cosby recordó una conversación telefónica que tuvo con la madre de Constand.

"Me disculpé con esta mujer, pero mi disculpa fue porque estoy en peligro con esta gente porque este es un viejo y su joven hija y su madre lo saben", dijo.

Constand, de 44 años, testificó esta semana que Cosby la penetró con los dedos contra su voluntad en el 2004 tras proporcionarle píldoras que la dejaron paralizada e incapacitada para decirle que se detuviera. Cosby ha dicho que el encuentro en su casa en un suburbio de Filadelfia fue consensual. El astro de 79 años podría pasar el resto de su vida en prisión de ser hallado culpable.

Los fiscales llamaron al estrado a una psicóloga que declaró que las víctimas de celebridades suelen tener miedo de denunciar por las posibles consecuencias negativas que esto les puede traer. Constand no fue a la policía sino un año después del supuesto abuso.

"Si es una persona conocida, la víctima asume buena parte de la responsabilidad por la reputación de esa persona, especialmente si esa persona es querida o adorada", testificó Veronique Valliere.

Los abogados de Cosby pidieron que se anulara el juicio, pues se quejaron de que Valliere estaba haciendo observaciones sobre Cosby a pesar de que ella solo podía testificar en términos generales sobre el comportamiento de la víctima. El juez rechazó la solicitud.

Desde que rindió su declaración en el 2005, Cosby temía las repercusiones que podría haber de conocerse el caso.

"¿Considera que podría haber una consecuencia financiera para usted si la gente creyera que le dio a Andrea una droga que le quitó la capacidad de dar su consentimiento y después tuvo un contacto sexual con ella?", le preguntaron a Cosby en un pasaje que leyeron de la declaración el viernes.

"Sí", respondió el comediante.

Cosby también recordó que llamó a la familia de Constand para ofrecerle dinero para que estudiara un posgrado. Constand rechazó la oferta y reportó a Cosby ante la policía, presentando la demanda luego que los fiscales no le fincaran cargos.

Cosby llegó eventualmente a un acuerdo legal con Constand por una suma no revelada, y sus declaraciones se mantuvieron selladas por años, hasta que un juez las desclasificó en el 2015 por solicitud de The Associated Press. Entonces las autoridades reabrieron la investigación penal.

Durante un receso el viernes, el vocero de Cosby dejó entrever la posibilidad de que el comediante testifique después de todo. Hacerlo podría implicar un enorme riesgo para Cosby, exponiéndolo a interrogatorios sobre algunos de los aspectos más escandalosos de sus declaraciones.

El vocero Andrew Wyatt dijo que algunos miembros de la familia de Cosby lo acompañarán en la corte cuando el juicio se acerque a su final. Señaló que Cosby le dijo a su esposa Camille que se mantenga alejada de la corte para que no tenga que sufrir "el circo de los medios de comunicación" . Camille no ha ido a la corte.