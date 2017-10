Corey Feldman sobre pedofilia: 'Hay mucha oscuridad en Hollywood en este momento'

Corey Feldman considera que los escándalos relacionados con el magnate cinematográfico Harvey Weinstein y las alegaciones contra el actor Kevin Spacey que se hicieron públicas este domingo ponen a descubierto el oscuro y secreto mundo de Hollywood.

En una entrevista en el programa Today Show, de NBC, Feldman habló de las crecientes denuncias de acoso y abuso sexual en Hollywood, un tema que él expondrá a partir de su experiencia personal en una película que planea producir y en la que revelará al meno seis nombres de presuntos abusadores de menores en esa industrial.

"Hay mucha oscuridad en Hollywood en este momento, y ha estado ahí por bastante tiempo. Va a continuar desentrañándose. Esto es solo el comienzo, es solo la punta del iceberg. De modo que todo lo que estás viendo se está construyendo para lo que creo será una oportunidad para romper la represa", afirmó el actor y cantante al presentador del programa Matt Lauer.

La estrella de taquilleras películas de los 80 como Gremlins, Los Goonies y Los muchachos perdidos habló en televisión días después de haber lanzado una campaña en Twitter con el objetivo de recaudar $10.000 para financiar el proyecto cinematográfico en el que revelará la red de pedófilos que funciona en la meca del cine.

De esa producción cinematográfica dijo que contará una "historia muy verdadera" en la que planea dar una perspectiva de primera mano sobre "todos los afectados por la vida". Corey Feldman aseguró en el pasado que él fue abusado siendo una estrella infantil.

Matt Lauer encaró a Feldman al consultarle que en reiteradas ocasiones del pasado él había prometido hablar con nombres de sus presuntos depredadores, pero que hasta ahora no ha ofrecido ni detalles ni nombres precisos.

A eso Feldman, de 46 años, dijo que sus manos siempre estuvieron atadas pues cuando lo planeaba hacer en su libro Coreyography: A Memoir (2013) fue frenado por sus editores.

"Es por eso que estoy haciendo esto (la campaña para la película). Porque cuando escribí mi libro, los editores me impidieron escribir los nombres y me hicieron cambiarlos", sostuvo.

El entrevistador de Today Show también cuestionó al artista sobre el por qué no llevó las acusaciones de abuso sexual a la Policía, revelando la estrella que hizo la acusación al departamento de policía de Santa Bárbara, California, en el 1993.

"Están registrados. Tienen toda esta información. Pero estaban escaneando a Michael Jackson. Lo único que les preocupaba era tratar de encontrar algo sobre Michael Jackson", aseveró Feldman. Agregó que Jackson, su amigo, era inocente de cualquiera acusación de abuso sexual.

Continuó: "Les dije (a la Policía) que (Jackson) no era ese tipo (el abusador). Dijeron: 'Quizás no entiendas a tu amigo' , y les dije: 'No, sé la diferencia entre los pedófilos y alguien que no es un pedófilo'".

El actor también habló de las amenazas de muerte que recibió de personas que no querían que sus denuncias se filtraran a la Policía.

"De ahora en adelante, necesito un equipo de abogados y necesito un equipo de seguridad para estar a mi alrededor en todo momento para mantenerme a salvo. No estoy jugando. Son cosas serias y prometo que lanzaré todos y cada uno de los nombres que conozco, punto. Y nadie va a detenerme esta vez, siempre y cuando la gente apoye esto", agregó en la conversación que no tardó más de cinco minutos.