Jalé Berahimi y Karina Ramos se disculpan por sus comentarios sobre autismo

La noche del jueves, mientras la periodista y modelo Jalé Berahimi; la exMiss Costa Rica y presentadora de 7 Estrellas Karina Ramos, y el bailarín Javier Acuña tomaban un descanso de sus ensayos de baile para su primer presentación en Dancing With the Stars del próximo domingo, aprovecharon para hacer varios videos en la red social Snapchat.

Uno de ellos provocó la molestia de usuarios de redes sociales, ya que se hizo alusión a la condición del autismo.

Mientras usaban un efecto (filtro) que distorsiona el rostro, Ramos, Berahimi y Acuña se reían; luego Karina expresaba sentirse contenta, Javier prosiguió diciendo que él también, y Jalé culminó el video de pocos segundos diciendo "pero a veces parece autista".

El comentario hecho por Berahimi provocó que horas después el video se viralizara en la red social Facebook. Una de las primeras en compartirlo fue la mamá de un niño que tiene la condición del autismo, a partir de ese momento las personas continuaron compartiendo el malestar expresado por la mujer que poco después borró la publicación.

El diputado de Liberación Nacional, Ronny Monge Salas, se unió a la molestia colectiva y no dudó en manifestarlo a través de su perfil en Facebook.

Ante la consulta de este medio, la participante de Dancing With the Stars mencionó que con humildad reconocía su error.

"Yo puse una disculpa pública en mi Facebook, admito que me equivoqué. De hecho contacté a la mamá que hizo la publicación, ella aceptó mis disculpas, incluso le dije que estaba dispuesta a ayudarla. Por eso ahora vamos a organizar algo para ayudar a esos niños", dijo la periodista.

Berahimi prefirió no ahondar en el tema, tampoco quiso referirse a que esta es la segunda ocasión en pocos meses en la que su nombre resuena en las redes sociales a raíz de sus comentarios (anteriormente se habló de la discusión que protagonizó en el set de Intrusos con la presentadora Mariana Loranca).

LEA: Jalé Berahimi niega que altercado con Mariana Loranca motivara su renuncia a 'Intrusos de la farándula'

"La misma señora me entendió y supo que me equivoqué. Me dijo que no quería hacer leña del árbol caído. Ahora vamos a llegar a hacer algo bonito. La verdad me sentí mal, jamás me imaginé que fuera a ofender a ese nivel, pero evidentemente están esperando ver alguien que se equivoque para atacarlo, más si es del medio", añadió.

PUBLICIDAD

ARCHIVO: Jalé Berahimi sobre su llegada a canal 7: 'Me sedujeron, tengo que admitirlo'

"Antes de atacar hay que ver el trasfondo de las cosas". Por su parte, Karina Ramos, dueña de la cuenta de Snapchat en la que apareció el video, mencionó que el tema además de malinterpretarse, se sobredimensionó.

"En ningún momento estábamos riéndonos de las personas que tienen autismo. Nos estábamos riendo del filtro. Lo que pasó fue que yo andaba muy ausente, pensando en mis cosas, como yo andaba en mi mundo interior, de ahí salió el comentario, fue una broma que no tenía que insultar a nadie", dijo la exMiss Costa Rica.

Ramos recalca que si bien el comentario estuvo fuera de lugar, admite que no se hizo con la intención de ofender.

"Yo creo que lo primero que hay que hacer antes de atacar a una persona es ver el trasfondo de las cosas, la gente puede ver todos los snapchats (publicaciones) que hicimos y ver que no nos estábamos burlando de las personas con autismo. Es cierto, el comentario fue imprudente, innecesario, pero no le vimos nada mal. La verdad todo lo que se ha armado en las redes sociales me parece innecesario", añadió.

Mario Nájera, productor de Teletica Formatos, dijo a Viva que no podía emitir opinión en torno a lo sucedido dado que no había visto el video.

Sin embargo, destacó: "Yo creo que uno no tiene que burlarse de nadie, uno tiene que respetar a todas las personas en cualquier situación y en cualquier estado. Ahorita no tengo un argumento, porque no lo he visto".











Comparta este artículo Entretenimiento Jalé Berahimi y Karina Ramos se disculpan por sus comentarios sobre autismo Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Jalé Berahimi y Karina Ramos se disculpan por sus comentarios sobre autismo Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.