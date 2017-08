Chris Pratt y Anna Faris anuncian su separación

Los Ángeles

Chris Pratt y Anna Faris anunciaron el domingo que se separarán después de ocho años de matrimonio, lo que provocó sorpresa y tristeza entre sus seguidores en línea por el fin de una de las parejas más populares de Hollywood.

Los actores anunciaron su separación en redes sociales a través de un comunicado conjunto, que fue confirmado por el publicista de Pratt.

"Durante mucho tiempo lo intentamos con fuerza, y estamos realmente decepcionados" , escribieron los actores. "Nuestro hijo tiene a dos padres que lo aman mucho, y por su bien queremos mantener esta situación lo más privada posible a partir de este momento. Aún nos queremos el uno al otro, siempre apreciaremos nuestro tiempo juntos y seguiremos respetándonos el uno al otro".

Pratt, quien protagoniza la franquicia de películas Guardians of the Galaxy y Faris, quien estelariza la comedia de CBS Mom se casaron en 2009 y tienen un hijo de cuatro años de edad.

Los actores a menudo mostraban respaldo mutuo a su trabajo en redes sociales. Pratt tuvo un papel como artista invitado en Mom a principios del año, y a la pareja se le vio riéndose y besándose en abril, cuando se le otorgó a Pratt una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Su rompimiento se convirtió rápidamente en tendencia en Twitter, en donde la pareja a menudo compartía mensajes sobre ellos y su familia.

Pratt, de 38 años, se convirtió en superestrella internacional en los últimos años y es protagonista de dos grandes franquicias: Guardians of the Galaxy, de Marvel, y la próxima serie de cintas basadas en el universo de Jurassic Park.

En una entrevista con The Associated Press realizada antes del estreno de Guardians of the Galaxy Vol. 2, Pratt habló sobre buscar un equilibrio entre su carrera y su familia.

La separación legal puede ser un precursor al proceso de divorcio, pero eso no significa que sea inminente.