Chenoa expone en su libro la ruptura con David Bisbal

Cuando Chenoa y David Bisbal fueron parte del reality Operación Triunfo y dieron a conocer su romance, la noticia enterneció al mundo de la farándula. Era la pareja perfecta.

Sin embargo, tres años después llegó (según dice Chenoa) la inesperada ruptura. Hay versiones que dicen que David anunció que estaba soltero en una conferencia de prensa en Venezuela y que la joven artista se enteró por la televisión de que ya no tenía novio; la otra versión es que habían terminado 15 días antes de dicha rueda de prensa.

Ahora, la cantante publicó el libro Defectos perfectos, una biografía en la cual toca ampliamente el tema de su noviazgo con el almeriense. En sus páginas dice que sufrió terriblemente por la separación y, peor aún, por la manera en la que se enteró. Eso pasó hace ya 12 años.

LEA MÁS: Chenoa publicará este viernes su nuevo disco 'Soy humana'

El libro se publicó el miércoles y a las dos horas de estar disponible en el servicio Amazon, se agotaron su existencias. La publicación es un repaso por la vida artística y personal de la española.

"Alguien me llamó por teléfono. No soy capaz de recordar quién fue. 'Pon la tele'. Allí estaba David, en una rueda de prensa en Caracas, encantado de la vida, diciendo que no estaba con nadie", relata la artista sobre ese episodio ocurrido en abril de 2005.

Cuenta también que la hermana de David la llamó para pedirle que empacara la ropa, las pertenencias personales y los premios que el intérprete había dejado en su casa.

Ante estas revelaciones, Bisbal solo se dignó a responder: "Pensé que lo había superado" y "Evidentemente, en una relación siempre hay muchas versiones", declaraciones que le dio al periódico El Mundo.

ADEMÁS: David Bisbal experimenta la composición en su nuevo álbum

Hace casi un año ambos se presentaron juntos en el reencuentro de Operación Triunfo, interpretaron la pieza Escondidos. Tras un abrazo profundo entre los dos, se dio un polémico momento: Chenoa pareció que quiso besar a su ex, pero él se quitó; esto generó mucha controversia en las redes sociales y las noticias internacionales.