Carolina Rodríguez: ‘Me dicen que tengo una energía y una alegría muy lindas’

Carolina Rodríguez habló con Viva de sus primeros días en el Miss Universo

A Carolina Rodríguez la polémica no la desconcentra. Ella es del criterio de “lo que pasó, pasó” y detenerse a pensar en lo que se hizo mal simplemente no es una opción.

"Mis expectativas se han cumplido. Estoy disfrutando cada momento y entregando lo mejor de Carolina para dejar en alto a mi Costa Rica", Carolina Rodríguez, Miss Costa Rica 2016.

Por eso, la Miss Costa Rica no se desgasta en justificarse sobre la mano que empuñó y elevó a su llegada a Filipinas , la semana pasada, un gesto propio del presidente de ese país Rodrigo Duterte y de su sanguinaria lucha contra el narcotráfico.

“De eso no me voy a referir. Lo pasado queda atrás. En el Miss Universo solo estoy avanzando y volver ahí, no es nada positivo”, aseveró tajantemente tras consultarle sobre la controversia, que provocó la crítica de propios y extraños.

La tica prefiere conversar acerca de lo que está viviendo: el Miss Universo, una experiencia que tildó como extraordinaria y en la que concentra toda su energía.

“Lo más importante de venir a competir es dejar a Costa Rica en alto, que suene el nombre de mi país y que el mundo conozca la esencia del tico. De nada sirve venir a competir sino disfruto lo que hago”, refirió el jueves durante una conversación telefónica con Viva desde Manila, la capital filipina.

Rodríguez arribó a ese país hace más de una semana y horas después de su llegada se incorporó a las actividades propias del máximo certamen de belleza del mundo, en el que compiten otras 85 mujeres.

“He realizado muchas sesiones de fotos y las actividades han ido desde cenas con patrocinadores y con la organización (del Miss Universo) hasta paseos turísticos por el país. Una de las competencias más recientes fue la presentación en traje de baño en la ciudad de Cebú; no era una preliminar, pero sí una pasarela que permitió mostrar quién soy yo”, aseveró la profesional en Enseñanza y Traducción del Inglés.

Rodríguez aclaró que tiene sus cartas bajo la manga para sorprender en la noche preliminar y la gala final, esta última programada para el 29 de enero; por eso aún no muestra todo su potencial en las pasarelas.

A pesar de ello, entre el trajín del backstage , las constantes sesiones de maquillaje y de peinado, y las múltiples sesiones fotográficas realizadas para la organización, Rodríguez ha mostrado su encanto, documentado en periódicos nacionales y foráneos, en páginas especializadas en concursos de belleza, en comentarios de reconocidos expertos en la materia y en canales de televisión.

La popularidad alcanzada entre la prensa y los expertos funciona, mas no es de fiar, dice. “Ante esas opiniones debo ser humilde y sabia. Estoy dándolo todo y siempre me mantengo con una mentalidad positiva. Tengo que seguir adelante luchando por un sueño y representado a mi Costa Rica. Trato de mostrar quién soy muy genuinamente. Me dicen que tengo una energía y una alegría muy lindas, pero estoy compitiendo con 85 mujeres, todas hermosas e inteligentes, por eso no me confío. Lo que sí me alegra es que puedan sentir quién es Carolina, por eso aprovecho cada oportunidad para que ellos (la organización) me perciban como soy: una mujer feliz y ¡pura vida!”, refirió con la simpatía que la caracteriza.

Bendecida. Carolina comentó que su paso por el concurso –hasta ahora– le produce un constante agradecimiento a Dios, pues compite por una corona del Miss Universo en un país que vibra con los certámenes de belleza: Filipinas.

De ahí que la vivencia le eriza la piel y casi la lleva a las lágrimas: en las actividades oficiales pasa resguardada y durante los viajes que realizan fuera del Mall of Asia Arena –donde será la competencia– es testigo de la euforia de la fanaticada de las misses.

“Los filipinos son fanáticos de los concursos de belleza. Los fans siempre están fuera del aeropuerto, del hotel… En todo momento están presentes. Es increíble la gente, nunca en mi vida he visto tanto apoyo para participantes de un concurso de belleza. En Cebú, por ejemplo, tuvimos un recibimiento muy lindo de gente apostada a las orillas de las calles como por cinco kilómetros. Había desfiles, comparsas, la gente llevaba puesta coronas de papel. Cuando vi eso se me erizó la piel y se me hizo un nudo en la garganta y solo agradecí a Dios por esta oportunidad”, resumió la tica.

Otro momento cumbre que vivió la costarricense fue el encontrarse con la actual Miss Universo, Pia Wurtzbach. A pesar de que la reina universal de la belleza participa en muchas de las actividades junto a ellas, llegar a la filipina no es tarea fácil. Carolina sorteó los obstáculos y llegó a Wurtzbach.

¿Cómo lo logró? “En ese momento estábamos en Cebú después de la pasarela en vestido de baño. Todas la saludamos pero no todas se pudieron tomar una foto con ella.

”Yo hablé con Jonas Gaffud (mentor de Pia) y él me acercó a ella. Pia es una persona muy genuina, humilde, linda y siempre muy amable”, reveló la Miss Costa Rica 2016.

Precisamente, llamó la atención que en la pasarela de esa noche todas las chicas desfilaron solo con trajes de baño de una pieza. Sin embargo, aunque solo se han estos diseños, la tica afirmó que también hay modelos de dos piezas que aún no se han visto.

“Este año todo es más variado. No han habido glamour shots, por ejemplo, porque la organización nos quiere ver más en nuestra cotidianidad, pero en cuanto al uso de trajes de baño desconozco si se seguirán usando los de una pieza. Sí le puedo decir que también escogimos de dos piezas”, terminó la alajuelense, de 27 años.











