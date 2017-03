Carolina Rodríguez brilló en Nueva York con Ian McKellen

Miss Costa Rica conoció al célebre actor británico Ian Mckellen durante gala benéfica para comunidad LGBTQ

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

El sábado fue mágico para Carolina Rodríguez. Durante una gala benéfica que se celebró en Nueva York en favor de la comunidad LGBTQ, la Miss Costa Rica 2016 conoció a varias celebridades del cine, la televisión y la música, entre ellas al actor británico Ian Mckellen.

El intérprete es reconocido mundialmente por su célebre personaje del mago Gandalf en las películas de El señor de los anillos y The Hobbit , así como la encarnación de Magneto en los X-Men . Además participó en El código Da Vinci, Mr. Holmes y más recientemente en La bella y la bestia , entre muchos otros proyectos.

Similar a Rodríguez, Mckellen acudió como invitado de la Corte Imperial de Nueva York a La noche de los mil vestidos, una gala que se celebró en Hotel Marriott Marquis, en Times Square, y durante la cual el costarricense Henry Bastos asumió el puesto de emperador de la entidad, encargada de promover los derechos y ayudas para la población sexualmente diversa de Estados Unidos, México y Canadá.

Rodríguez compartió con el intérprete británico mientras ambos transitaban por la alfombra roja de la gala. Ella en su calidad de reina de belleza y él como Caballero de la Corona Británica y activista en favor de los derechos LGBTQ.

Durante la misma noche, la alajuelense también departió con el estadounidense Dustin Lance Black, quien ganó el Óscar en el 2009 a mejor guion original por la película Milk.

LEA TAMBIÉN: Miss Costa Rica, Carolina Rodríguez, participará en gala que corona a tico emperador de asociación LGBTQ

“Los conocí en la red carpet (alfombra roja) compartí con ellos en ese momento y después del evento. Ambos son personas sumamente atentos y accesibles. Con Ian hablé de lo importante que nos significaba a ambos asistir a la actividad. Dustin demostró ser una persona humilde, carismático y risueño. Tanto Ian como Dustin destacaron muchísimo que hubiera una representación tica en el evento”, comentó Carolina Rodríguez vía WhatsApp.

Además de estas estrellas cinematográficas, la costarricense conoció a la productora de Broadway, Dena Hammerstein; y a las cantantes Sara Dash y Linda Clifford.

Como parte de la actividad, la Corte Imperial de Nueva York reconoció a la tica por haber asistido al evento y previo a los aplausos de la audiencia Rodríguez recibió un certificado y una placa dedicados a ella como muestra de agradecimiento.

“No me lo esperaba, pero me impactó. Me sentí contenta y orgullosa porque ellos hablaron tan lindo por mi presencia ahí. Siento que como Miss Costa Rica estoy cumpliendo mucho mi propósito: dejar el nombre de mi país en alto. Este reconocimiento significa muchísimo para mi país y mi persona”, concluyó la reina de belleza.











Comparta este artículo Entretenimiento Carolina Rodríguez brilló en Nueva York con Ian McKellen Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Carolina Rodríguez brilló en Nueva York con Ian McKellen Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.