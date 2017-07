Carlos Rodríguez sobre Elena Correa: 'Me siento orgulloso de hoy ser su compañero, su novio'

Sabana Oeste

El empresario Carlos Rodríguez participó este martes en la cena de coronación de su pareja, Elena Correa, como Miss Costa Rica 2017.

Previo al show, que se realizó en el Estudio Marco Picado de canal 7, Rodríguez conversó con Viva y dijo sentirse orgulloso del logro de Correa, con quien mantiene una relación sentimental desde hace tres años.

"Para mí es un mérito de ella, aunque haya gente que piense otra cosa, nos tiene sin cuidado. Lo importante es que ella va a demostrar lo que es. Ella el año pasado (en el Miss Costa Rica 2016) prácticamente era Miss Costa Rica, por algunas razones no quedó", comentó el expropietario del autódromo La Guácima, en Alajuela.

Este año, Teletica decidió no realizar la producción de Miss Costa Rica, y otorgar la corona a la virreina anterior, Correa.

Rodríguez defendió la elección "a dedo" de su pareja como Miss Costa Rica y dijo que la herediana, quien es estudiante de Medicina y Administración de Empresas, tiene todos los méritos para representar a la mujer costarricense.

"Los méritos los tienen las personas cuando la demuestran y creo que ella tiene todos los méritos para ser juzgada por el público y las personas. Hoy en día uno tiene que exponerse a eso, especialmente las personas que tienen éxito en la vida y ella es una mujer exitosa, una persona aplicada en sus ambiciones y va a ser una excelente profesional y una excelente persona en el sentigo general", afirmó.

Carlos Rodríguez, de 68 años, llegó a la cena de coronación de su pareja, de 26 años, vestido de traje entero azul marino y se mantuvo pendiente de cada detalle de la actividad. Durante el día, contó que conversó poco con Elena; sin embargo, aprovechó para recalcar que se siente orgulloso y complacido de acompañarla en la realización del sueño de ser reina de belleza.

"Me siento orgulloso de hoy tener el privilegio de ser su compañero, su novio. Aunque como le digo, las críticas para mí no cuentan. En la vida las cosas se demuestran y se prueban y hablar es fácil y a mí eso me tienen sin cuidado y a ella también. Eso (las críticas) no nos afecta en lo absoluto", indicó.

Agregó: "Hoy la sentí muy emocionada. Es algo que ella desde niña quería hacerlo (ser Miss Costa Rica) y le llegó y se le hizo".