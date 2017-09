El Capitán Topa busca la flor multicolor

Había una vez un árbol viejo, grande y lleno de magia que crecía en una isla muy lejana. Cuenta la leyenda que cada 100 años de ese árbol nace una gigante y hermosa flor multicolor, pero hasta ahora nadie ha podido verla.

El Capitán Topa y sus amigos de la tripulación del Junior Express buscaron esa isla por varios países y no han tenido la suerte de encontrarla, pero los rumores dicen que está escondida en algún lugar de Costa Rica. ¿Será cierto?

Como no podían dejar la oportunidad de ver tan impresionante espectáculo, Topa y sus compinches decidieron venir a nuestro país a buscar la isla y no se irán hasta ver con sus propios ojos al Árbol Abuelo y su flor multicolor.

La fecha del florecimiento del pimpollo será el próximo 15 de setiembre. ¡Queda poco tiempo! Los niños y niñas costarricenses, sus papás, abuelos, hermanos y tíos están cordialmente invitados a ser parte de esta aventura que se podrá disfrutar en el Anfiteatro Coca-Cola del Parque Viva este viernes. El Capitán Topa les mandó este mensaje: “Además de celebrar la Independencia de Costa Rica, la familia disfrutará de una tierna historia con aventuras, canciones y mucho humor”.

Hay dos oportunidades para formar parte del cuento. La tripulación buscará al Árbol Abuelo a las 3 y a las 6 p. m.

La última parada del viaje que ha hecho Topa lo llevó a 10 ciudades de Chile. Desde allá habló con Viva para contarnos sobre lo que ha sido su grandiosa aventura.

Hace dos años vino a nuestro país, pero ahora tiene una nueva misión. ¿De qué se trata?

Buscamos la isla donde está el Árbol Abuelo, es una isla muy particular porque es la única que tiene este árbol en su naturaleza. Cada 100 años florece un pimpollo con una flor multicolor, tenemos poco tiempo porque florecerá el 15 de setiembre, parece que está en Costa Rica, vamos a buscarlo.

¿Por qué lo buscan con tanta insistencia?

Es un festejo importante porque tiene que ver con el cuidado de la naturaleza. En este momento en Latinoamérica estamos pasando por un momento duro de la vida y tenemos que poner nuestro granito de arena enseñando la importancia de cuidar los recursos que nos rodean.

¿Esta es una historia diferente a lo que vemos en el programa de televisión?

Tratamos de llevar la esencia de la televisión al teatro. Es un trabajo muy arduo, yo tengo la responsabilidad de llevar la parte creativa del tele al escenario, para esto cuido junto a mi equipo cada uno de los detalles para que los chicos se sientan identificados. Este show tiene una historia maravillosa donde los niños son parte de ella, no sabes lo que disfrutan porque fomentamos la imaginación para que se lleven un mensaje no solo con las canciones sino con todo lo que hay dentro del espectáculo.

¿Quiénes vienen con usted a buscar la isla del Árbol Abuelo?

Voy a estar con la tripulación completa. Van Los Rulos: Rulo Rolando, Rulo Ricardo; Carlos, los nuevos personajes: Josefina y Harmony; el gran cocinero Arnoldo, los exploradores y el misterioso guardián.

¿Siente que es en parte responsable por la educación de los pequeños?

Eso lo tomo con mucho compromiso y responsabilidad. Tenemos un espectáculo en el cual explicamos desde lo más simple el cuidado de la naturaleza, fomentamos los valores familiares. Es algo simple pero va acompañado de humor porque la vida necesita una sonrisa ante todo lo que nos está pasando.

¿Cuánto disfruta usted ver a los niños y a los papás aprender y divertirse?

La verdad es que los papás lo disfrutan un poco más. Se cantan y bailan todo, es increíble lo que se genera con la familia. El show es divino porque el programa es muy exitoso, eso lo vemos con las giras.

¿Qué significado tiene para usted la palabra felicidad?

Es una palabra muy amplia, para nosotros es ver disfrutar a un nene con su abuela o mamá en un show . Ver cada lugar al que vamos lleno de gente, de familias; siempre decimos que agradecemos tener un trabajo que nos gusta ya que llevamos alegría a la infancia que es una de las etapas más hermosas de la vida.

¿Cómo hace para mantenerse en el gusto de los niños después de más de 16 años de carrera?

Tratamos de pensar en absolutamente todo, no dejar que se nos pase nada como en este espectáculo que mezcla el teatro con la parte musical. Trato de captar la atención de los niños desde la historia, eso es complicado porque los chicos tienen un determinado tiempo de atención. Las canciones son parte fundamental del montaje, las nuevas y las viejitas.

¿Qué sentimiento tiene al recordar sus inicios y ver el éxito que tiene actualmente?

Feliz, la verdad es que no me imagino en otro lugar. Estoy muy agradecido con el puesto donde me ha ubicado la gente. El sueño empezó en Argentina y se ha expandido por toda Latinoamérica, no paro de agradecer porque soy un privilegiado. En medio de todo esto trato de estar con los pies en la tierra, creo que eso es lo que me diferencia de otras situaciones, amo trabajar para las familias porque son la base de la sociedad.

Lo hace de corazón...

¡Todo! Cada vez que hacemos la presentación vemos cada aventura como si fuera nueva, nos divertimos. El equipo es una gran familia, los actores son increíbles y un sostén muy importante para toda esta locura que logramos.

Hace dos años estuvo en Costa Rica, ¿qué recuerdos tiene del público tico?

Siempre el mejor. Los recuerdo con un cariño inmenso, nos recibieron con mucho amor. Ahora que el programa está tan fuerte, los chicos van a cantar todas las canciones, les prometo que van a disfrutar como nunca de esta hermosa historia.

DETALLES

Entradas: Todavía quedan algunos boletos disponibles para las dos funciones de Disney Junior Express. Las localidades y precios son: Golden Circle (¢40.250), Golden Circle Especial (¢51.750), Sector 400 (¢28.750) y Sector 500 (¢23.000). Se pueden comprar en el sitio www.boleteria.cr. Recuerde que los niños mayores de un año pagan su entrada. Los montos incluyen impuestos y servicio de la tiquetera.

Transporte:Habrá servicio de bus privado desde varios puntos del área metropolitana directo a Parque Viva con un costo de ¢3.000. Las salidas son: Plaza del Sol (Curridabat), parque Central (San José), Trejos Montealegre (Escazú), Plaza Lincoln (Moravia), Universidad Nacional (Heredia) y parque Las Ruinas (Cartago). Los números de teléfono para información de El Bus, son 6118-0461 y 8608-7495.

Apertura: Las puertas de Parque Viva abrirán a la 1 p. m. (para la tanda de las 3 p. m. ) y 5 p. m. (para el espectáculo de las 6 p. m.).