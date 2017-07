Camila Zúñiga, de 18 años, es la nueva chica Fashion XL

Su dulce sonrisa, ojos destellantes y seguridad para contonearse por la pasarela destacaron desde un inicio a la joven Camila Zúñiga durante la cuarta edición del certamen Fashion XL Hermosa por Siempre. En el concurso creado para "descubrir el verdadero valor y y fortalecer la autoestima", ella y otras nueve muchachas desfilaron demostrando su talento y belleza.

En el concurso de talla grande, con impecable seguridad y mucha destreza, las 10 participantes desfilaron tres veces: primero, usando la camisa oficial del certamen; luego caminaron la pasarela en dos ocasiones con outfits casuales de la nueva colección plus size de tiendas Ekono. Al fondo, la cantante Vanessa González ponía la nota musical con dulces melodías que acompañaban los pasos contundentes de las concursantes.

Ataviadas con look de noche volvieron a aparecer Raquel Mackey, Sheila Arias, Camila Zúñiga, María Fernanda Chacón, Dennissee Soto, Jasmín Abarca, Susana Barrantes, Silvia Ormasis, María José Álvarez y Cristina Alvarado. Era el momento en el que la experta en etiqueta y protocolo Christy Marín, quien fungió como maestra de ceremonias, anunciaría a las ganadoras.

El jurado fue integrado por el experto en modas Johnny Murillo; la locutora Victoria Fuentes; la chica Fashion XL 2016 María José Soto; el Gerente General de tiendas Ekono Marco Mejía y la modelo Sharon Segura. Juntos eligieron a las tres finalistas y a la "Chica Redes Sociales".

Los acompañantes de cada participante llegaron con sus mejores deseos a apoyar a su predilecta: había expectativa en un salon del Hotel Aurola Holiday Inn, todos querían que el nombre de las ganadoras se revelara.

La primera en nombrarse fue la "Chica Redes sociales", esa que los usuarios de Facebook eligieron: Silvia Ormasis de 29 años fue la ganadora del apoyo de los internautas y además de una pantalla de televisión y una orden de compra por $50 en la tienda.

El tercer lugar lo recibió María José Álvarez, de 29 años. Ella recibió un certificado de $400 para cambiar por mercadería. Posteriormente se anunció a la segunda finalista: Susana Barrantes, también de 29 años, ella obtuvo un premio de $700.

El primer lugar lo ganó la más joven del grupo de bellas mujeres: Camila Zúñiga de 18 años. Ella recibió un premio con $1.500 y además, contará con el acompañamiento de un asesor de imagen para realizar sus compras, según explicó Natalia Gutiérrez, ejecutiva de mercadeo de la cadena de tiendas.

Las cuatro ganadoras serán imagen de la línea plus size de tiendas Ekono durante un año.

Ser y sentirse bella

La misma sonrisa que encantó al jurado fue esa con la que permaneció Camila luego de convertirse en ganadora.

Ella mencionó que quiso entrar en el concurso por que lo vio como "una gran oportunidad".

"Quise entrar porque mi mamá siempre me dice que soy muy linda. Cuando vi la publicación de Tiendas Ekono supe que era mi oportunidad, entonces me postulé, me llamaron y luego me llamaron otra vez. Yo dije que este concurso tenía que ser mío, por eso le puse muchas ganas", dijo la joven.

Con su largo cabello negro recogido sutilmente, enfundada en un pomposo vestido azul y sintiéndose reina, Camila mencionó que nunca ha visto el peso como un limitante en su vida. Además, envió un mensaje para aquellas personas que sienten que no son bellas por tener una talla grande.

"Las chicas tienen que aceptarse como son. Yo digo que siempre antes de salir de la casa uno tiene que creerse el mejor sin ser odioso. Hay que creerse el mejor para poder generar vibras positivas y así demostrar que la apariencia física no importa, lo que importa es lo que se tiene en el interior", dijo.

Camila pronto ingresará a la universidad a estudiar Gastronomía. De momento aprovecha su tiempo practicando crossfit.

"Hay que cuidarse con la alimentación sin llegar al punto de alimentarse mal. Hay que cuidar la salud y no dejar que los comentarios te afecten", agregó.