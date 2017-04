Exatleta olímpico lo reveló en su libro 'The Secrets of My Life'

Noticia La Nación: Caitlyn Jenner tras cirugía de reasignación de sexo: 'No solo me siento maravillosa, sino liberada'

Entretenimiento Caitlyn Jenner tras cirugía de reasignación de sexo: 'No solo me siento maravillosa, sino liberada'

Caitlyn Jenner se sometió a una cirugía de reasignación de sexo en enero anterior, a dos años de haber comenzado su transición de hombre a mujer.

En su libro de memorias, que sale a la venta el 25 de abril, Jenner hizo la revelación. Con el procedimiento, el exesposo de Kriss Jenner (madre del mediático clan Kardashian-Jenner) logró que sus genitales concuerden con su identidad sexual.

"La cirugía fue un éxito. No solo me siento maravillosa, sino liberada", escribió Jenner en The Secrets of My Life, el nombre que eligió para su autobiogafía. La operación también es conocida como confirmación de género.

LEA TAMBIÉN:Bruce Jenner se presentó oficialmente como mujer

Los extractos del texto fueron obtenidos de forma exclusiva por el medio Radar Online, publicación de la cual hicieron eco medios de todo el mundo.

Según Caitlyn Jenner –antes conocida como Bruce Jenner– decidió someterse a la operación para acabar con la incertidumbre que genera cada vez que se expone en público. "(Me operé) para que todos dejen de mirarme fijamente. Ustedes querían saber, ahora lo saben. Esta es la primera vez y la última que voy a hablar de esto", comentó Jenner, de 67 años de edad.

ADEMÁS:Madre de Caitlyn Jenner: 'Lo seguiré llamando Bruce'

En su biografía dice que estaba cansada de diariamente buscarle un acomodo a su órgano sexual, que no le aportaba en nada a su identidad como mujer. "Estaba harta de esconder mi pene. ¿Por qué debería tenerle especial aprecio? Es solo un pene. No posee ningún don o ningún uso especial a parte de que me da la posibilidad de orinar de pie en el bosque", afirmó.

La exdeportista refirió que la decisión de someterse a la cirugía fue tan compleja y arriesgada como el mismo procedimiento. "Solo quería tener todas las partes correctas", añadió.

Caitlyn Jenner se declaró transgénero en abril del 2015 durante una entrevista con Diane Sawyer. Dos meses después debutó públicamente como mujer en la portada de junio de la prestigiosa revista Vanity Fair.











Comparta este artículo Entretenimiento Caitlyn Jenner tras cirugía de reasignación de sexo: 'No solo me siento maravillosa, sino liberada' Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Caitlyn Jenner tras cirugía de reasignación de sexo: 'No solo me siento maravillosa, sino liberada' Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.