Bryan Ganoza encontró el éxito como 'stripper' en Las Vegas

Bryan Ganoza y su escultural físico es el foco de atención en uno de los principales shows exclusivos para mujeres de Las Vegas, Nevada, Estados Unidos.

El modelo –con nacionalidad estadounidense y costarricense– integra desde hace año y medio el espectáculo Kings of Hustler, en el que 18 hombres con un fenotipo similar al suyo, entretienen con sensuales coreografías y dinámicas al público femenino.

"Ahorita se cumple el segundo año de mi contrato. He estado escalando (profesionalmente) muchísimo. Somos 18 hombres fijos que conformamos el show y en muy poquito tiempo ya las mujeres preguntan por el de Costa Rica y eso me llama mucho la atención porque este es uno de los mejores shows solo para mujeres a nivel mundial, y que me busquen es un halago", contó Ganoza a Viva.

Según afirmó, en el espectáculo participan seis latinos, siendo él el único tico. Asimismo subrayó que el proyecto se compara con Chippendales o Magic Mike.

Precisamente el show Kings of Hustler lo produce London Steele, un exbailarín que puso en el ojo público como bailarín exótico a Channing Tatum (estrella de Magic Mike), hoy un consolidado actor de Hollywood.

"Kings of Hustler tiene coreografías con vestuarios muy elaborados de bomberos o vaqueros, y a como avanza el show nos vamos quitando la camisa y, algunos, el pantalón. Son secuencias así, pero dentro del concepto Magic Mike. Hay juegos sensuales, de seducción y muchos billetes volando. Los fines de semana hay presentaciones a las que asisten más de 300 mujeres muchas de ellas celebran ahí sus despedidas de soltera", agregó Ganoza, de 29 años.

El show se presenta en el Hustler Club de la llamada Ciudad del pecado.

Sobre su nueva faceta comentó: "Me he considerado que soy una persona de mentalidad muy abierta. Bailo en tarimas desde los 18 años y eso me ayudó muchísimo, porque allá llegué con esa experiencia, sí se llega a un poco más allá que es quitarse el pantalón, pero en lo personal no me costó. Estamos hablando de un show profesional".

Bryan Ganoza– quien es pareja de una cubana desde hace 10 meses– también habló de cómo tomó su familia esta nueva etapa de su vida.

"Ellos (los familiares), han visto mucho el crecimiento en mí desde los puntos de vista profesional y económico. Ellos tienen la filosofía de que mientras yo esté bien ellos están felices. Hay aceptación total", reveló.

El modelo y bailarín que ahora seduce y brilla en Las Vegas, inició su carrera artística en Costa Rica integrando grupos coreográficos que se presentaban en los Ladies Night. También formó parte del elenco del desaparecido programa de canal 11 Combate, así como presentador de las transmisiones de fin y principio año de Repretel.

A inicios de 2014, Ganoza se movió a México para estudiar actuación en el Centro de Educación Artística de Televisa. En ese país desarrolló algunos proyectos para la pantalla chica.

"México es una ciudad muy barata y por ello se gana poco y llega un punto en que eso se pone en una balanza. Estuve dos años ahí y siento que he mejorado muchísimo, mi acento cambió, porque hubo muchas clases de neutralización y por ese lado me enriqueció mucho y me dio mucha seguridad. Llevé muchísimos cursos de expresión corporal, verbal.... que me hicieron mejor persona", destacó Ganoza.

Bryan Ganoza está de visita en el país desde el miércoles 16 de agosto. Llegó de sorpresa para festejar junto a su mamá, el Día de la Madre. El simpático modelo viajará este jueves 24 a Las Vegas para reincorporarse a Kings of Hustler.