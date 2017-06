Britney Spears habla por primera vez sobre la crisis que vivió hace una década

Por primera vez, Britney Spears dio su versión acerca de la crisis que vivió en el año 2007, que resultó en que la cantante fuera vista rapándose el cabello y que se tomara un descanso de su carrera en la música.

Previo a su concierto en Tel Aviv, Israel, la estadounidense dio una entrevista al medio Yediot Ahronot en la que describe cómo se sentía en aquel momento.

"Mi vida era controlado por demasiadas personas y eso no le permite a nadie ser quien en realidad eres. En esa situación, cuando no están en control, te vuelves menos emocionado y menos apasionado acerca de la música", comentó la cantante de 35 años.

LEA: Partido Laborista de Israel aplaza sus elecciones por concierto de Britney Spears

"En aquel momento escribí que estaba perdida y que no sabía qué hacer conmigo. Intenté agradar a todas esas personas que tenía alrededor porque así es quien soy en el fondo. Hay momento en que pienso '¿en qué rayos estaba pensando?', comentó Spears.

Spears explicó que uno de esos momentos en los que realmente no sabía lo que hacía fue durante su presentación en los MTV Video Music Awards, en la que salió con una serpiente sobre los hombros, uno de los momentos más icónicos de su carrera. "Fue espantoso, incluso estúpido. No lo haría de nuevo", admitió la cantante.

La cantante explicó que en sus veintes, los medios no dejaban de perseguirla y eso pesó para que tuviera su crisis. Ella dijo que en ese momento debió tomar tiempo para recuperarse y que por eso ahora, trata de mantenerse fuera del ojo público.

"Todos los que empezamos (en la industria del entretenimiento) en una edad muy joven tenemos que balancear el estar en esta industria y seguir en el mundo real y en muchas ocasiones, ese balance es complicado. Creo que yo era una persona diferente en ese momento, era joven y no tenía mucha idea de qué era bueno y qué era malo.

"Ahora estoy en un mejor lugar en mi vida y mis dos hijos me han ayudado a darle forma a mi personalidad, me han llenado y me hicieron sentirme menos preocupada acerca de todo lo que me pasaba", detalló la cantante.

Privada. Desde diciembre del 2013, Britney Spears tiene un show fijo en el Axis Auditorium de Las Vegas y reside con sus hijos Sean (11 años) y Jayden James (10 años) en un condominio privado.

La gira con la que Spears visitará Tel Aviv, es su primer viaje fuera de Estados Unidos desde el 2011, cuando hizo su Femme Fatale Tour. En esta gira, promocionará Glopry, su álbum más reciente.

ADEMÁS: 'Glory': 'el inicio de una nueva era' de Britney Spears

Según un artículo de the New York Times, después de la crisis, en el 2008 Spears entró en un programa de custodia especial para persona adultas que no pueden hacerse cargo de sí mismas.

Quien lleva la tutela de sus negocios y cualquiera de sus movimientos financieros es su padre, Jamie Spears. Él y un grupo de abogados han recibido unos $6,9 millones desde el 2008 por velar por los intereses de Britney Spears.