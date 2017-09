Rafa Rojas, Percance, Daniel Patiño y Verónica Bastos narran sus vivencias durante terremoto en México

El terremoto de 7.1 grados que sacudió a la Ciudad de México este martes, sorprendió a varios artistas costarricenses, quienes están de visita en ese país o residen allí para desarrollar sus carreras profesionales.

Músicos, modelos, actores y presentadores de televisión narraron a Viva sus vivencias durante y después del fuerte sismo, que hasta ahora deja 225 personas fallecidas, decenas de personas desaparecidas, miles de heridos y cuantiosos daños estructurales.

Un día después de la tragedia, el baterista Kin Rivera Jr., el cantante de Percance Esteban Ramírez, el músico Daniel Patiño y la modelo Priscilla Barrantes se refirieron a los momentos de tensión y caos que enfrentaron producto del evento.

También se recopilaron reacciones de la periodista Verónica Bastos, de los modelos y actores Gerard Elizondo y Gary Centeno, del esposo y manager de Maribel Guardia, Marco Chacón, y del músico Bernardo Quesada.

Kin Rivera Jr: 'Por dicha el apartamento no sufrió daños estructurales'

Kim Rivera Jr. contó que el sismo lo sorprendió en el cuarto del apartamento en el que vive, mientras alistaba unas partituras para una presentación del viernes en Monterrey.

"A las 11 a. m. (hora de México) habían sonado las alarmas del simulacro, entonces un montón de gente salió a las calles. Sabía que era un simulacro y me quedé tranquilo. Seguí alistando las partituras y al rato comencé a sentir que temblaba (el sismo fue a la 1:14 p. m.), las alarmas no sonaron hasta 15 segundos después de iniciado el temblor. Usualmente no me inmuto mucho con un temblor, pero como tomaba más fuerza me levanté de la cama", refirió Rivera.

El músico y compositor decidió salir de su apartamento y llegar a la entrada principal del edificio. "Ahí estaba mi roommate y la señora del frente estaba muy nerviosa sosteniendo muy fuerte dos perritos. Fui y se los quité porque pensé que los iba a matar por lo fuerte que los presionaba. Ella lloraba, gritaba... Ahí terminé de pasar el sismo, con los perritos y tratando de tranquilizar a la señora", agregó.

Kin reseñó que en su apartamento se cayeron algunos muebles y dos televisores, uno de los cuales se quebró. "Por dicha el apartamento no sufrió daños estructurales", afirmó.

Posterior al sismo, escuchó la desesperación de otra vecina. "Lloraba, gritaba y estaba preocupada por sus hijos. Ellos tenían un perrito que era como un miembro más de la familia y me decía que no lo encontraba. El perro estaba cinco pisos abajo. Le dije que se ocupara de sus hijos y que yo iba por el perrito... Cuando llegué todavía estaba con vida, lo llevé a la veterinaria y ahí lo durmieron porque no había nada qué hacer", reseñó Kin.

El músico tiene año y medio de alternar su estadía entre Costa Rica y México. Él vive en Colonia del Valle, al sur de la capital mexicana.

"Hoy amaneció muy tranquilo porque en esta zona justamente no pasaron cosas graves. El edificio más cercano que colapsó está como a un kilómetro. Ayer fuimos a dejar algunas provisiones".

Percance, sorprendidos durante gira

Otro músico que habló de la tragedia fue el vocalista de Percance, Esteban Ramírez. La banda llegó el lunes a ese país para una gira promocional y algunas presentaciones en festivales que posiblemente sean suspendidas.

"Ya estamos más tranquilos porque ayer estábamos bien asustados. Uno no está acostumbrado a estas cosas. Recién habíamos salido de una entrevista e íbamos en el carro a otra y en eso el carro empezó a moverse, los postes de luz... paramos el carro y vimos cómo la gente empezaba a correr. Fue bastante pánico en el momento", dijo Ramírez.

La banda se refugió en un amplio parqueo de un restaurante donde buscaron señal de Wi-Fi para contactar a sus familias y avisarles que estaban bien.

"Ya en la noche que llegamos al hotel, el hotel sí está bastante golpeado. En los primeros pisos ya no había nadie y estaba afectado estructuralmente. Como a la 1 a. m. nos pasamos a otro hotel que está intacto y estamos tranquilos", añadió Ramírez.

Esteban contó que hoy sí perciben preocupación y tristeza entre la gente, pero ya no tanto pánico como el que experimentó ayer la población.

Daniel Patiño, sorprendido en la ducha

Daniel Patiño también formó parte de los artistas que hablaron con Viva sobre el terremoto. Al momento del sismo, él se estaba duchando y debió abandonar el apartamento –ubicado en la Colonia Roma Norte, uno de los barrios más afectados– solo con un paño amarrado a su cintura.

"Amy (su novia) gritó, y yo agarré el paño, me lo amarré y salimos del apartamento. Pensamos que el edificio iba a colapsar. Nos caímos bajando las gradas porque yo iba lleno de jabón. La bajada de los siete pisos se nos hizo eterna", fue parte de su relato.

Luego del movimiento él regresó al edificio, se vistió y lo abandonó nuevamente para pasar la noche donde unos amigos suyos. Patiño contó que hoy le abriría un concierto al compositor costarricense Bernardo Quesada; empero, la presentación fue cancelada.

Bernardo Quesada: 'Esta parte de la ciudad no sufrió daños'

Quesada, por su parte, contó que al momento del sismo estaba en su casa, en la periferia de Ciudad de México, a unos 20 km.

"Esta parte de la ciudad no sufrió daños. Estaba ensayando con tres compañeros mexicanos y un amigo costarricense, Carlos Delgado, para la presentación de mi disco, que sería esta noche. El concierto está cancelado y se deberá reprogramar, posiblemente para la próxima semana.

"Sí viví la angustia de mis compañeros mexicanos porque tenían a sus familias ahí, pero gracias a Dios a ninguno le pasó nada. También mi sobrino que vive conmigo estaba justo a unas calles de la zona donde se cayeron los edificios, pero él estaba en una construcción moderna que no sufrió afectaciones y de inmediato se comunicó al chat de la familia y confirmó que estaba bien", refirió Quesada.

Rafa Rojas da apoyo psicológico

Viva contactó también al actor Rafael Rojas, quien mediante un mensaje de WhatsApp escribió: "En este momento estoy en las brigadas de apoyo psicológico".

El esposo de Maribel Guardia, Marco Chacón, informó en Facebook: "A todos los amigos y familiares que preguntan, estamos bien, bendito sea Dios. En esta zona de la metrópoli fue el puro susto. Pero en el resto de la ciudad no han corrido con la misma suerte".

Verónica Bastos afronta huracán en Miami, su esposo el terremoto mexicano

Aunque vive en Miami con su familia, la periodista Verónica Bastos dijo a Viva que sentía preocupación e incertidumbre porque aún no conoce la situación de muchos amigos suyos en ese país.

Bastos contó que su esposo Alexis Núñez sí está en la Ciudad de México por compromisos profesionales, pero que ha estado comunicándose constantemente con él.

"Estoy bien con mi hija en Miami, pero mi corazón y mis pensamientos están en México. Mi esposo sí está en México. Lo agarró el terremoto en Televisa y dice que (el edificio) se movía espantoso. Gracias a Dios habían hecho el simulacro de temblor a las 11 de la mañana y habían evacuado Televisa. Gracias a eso nadie sufrió daños porque la gente supo ir a las zonas de seguridad. Yo no he dormido del susto. Tengo amigos que viven en la Condesa y la Colonia del Valle cuyos sus departamentos están destruidos y otros que todavía no me contestan el teléfono. Ha sido horrible, una verdadera tragedia", afirmó la costarricense.

Continuó: "Estoy muy nerviosa por las madres que no encuentran a sus hijos, por ver a la gente que quiero tan vulnerable. Han sido días muy difíciles, entre el huracán aquí en Miami y ahora el terremoto allá".

Priscilla Barrantes: 'Me agarró en la casa, saliendo del baño'

La modelo Priscilla Barrantes reseñó: "Estoy bien, me agarró en la casa, saliendo del baño, así que pueden imaginar el susto. Fue tremendamente fuerte. Se cayeron muchos edificios en varias colonias, no hay luz en la calle y es un caos. Hay partes cerradas por precaución de vidrios que caigan y partes de edificios. Lo mejor es mantener la calma, estar preparados para las réplicas y no saturar las líneas telefónicas para dejar libre para emergencias", dijo Barrantes.

Gary Centeno: 'No tengo palabras para describir lo que siento al despertar con vida'

En sus respectivos perfiles en redes sociales, los actores y modelos Gary Centeno y Gerard Elizondo también narraron lo sucedido.

"No tengo palabras para describir lo que siento al despertar con vida, al saber que Dios me dio otra oportunidad. Una experiencia para nunca olvidar, una experiencia aterradora sin lugar duda. Yo voy de camino a dejar víveres y ver en qué puedo ayudar, salgan de sus casas ahorita que ya está más tranquilo y vayan a dejar víveres, medicinas lo que sea, México nos necesita más. Fuerza México, eres grande", escribió Centeno en su perfil de Facebook.

Por su parte, Gerard Elizondo publicó ayer: "¡Hola a todos! Muchas gracias por preocuparse. ¡Estamos bien gracias a Dios! A pedirle a Dios que no haya más daños y gente afectada".