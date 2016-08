Artista 'apadrinado' por Juan Gabriel comparte momentos vividos junto al cantante

Redes sociales son tetsigos de las vivencias entre Jas Devael y el Divo de Juárez

San José (Redacción)

Tras la repentina muerte del cantante mexicano Juan Gabriel, el domingo anterior, las redes sociales se han llenado de condolencias y mensajes emotivos hacia el conocido Divo de Juárez. Además de las palabras de afecto y dolor de sus seguidores, artistas y diferente figuras prominentes; han saltado a la luz, una serie de imágenes que han despertado la curiosidad de los usuarios de Internet.

En las fotografías y algunos videos, se aprecia al interprete de Amor eterno junto al cantante español Jas Devael. Las imágenes en las que se ve a Juan Gabriel junto al español haciendo ejercicios y abrazados han sido compartidas por el joven cantante en sus cuentas de Twitter e Instagram.

Devael, quien en sus redes sociales se describe como el "artista apadrinado por Juan Gabriel", no ha titubeado en compartir sus palabras de cariño por el cantante, a través de una carta sembró la duda en los seguidores de Juan Gabriel sobre si podía existir algo más que una amistad entre él y el famoso cantautor, ya que menciona "un amor eterno".

"Hoy con dolor en el alma, recuerdo cuando me descubriste y me dijiste: Ayúdame a ayudarte y así empezaste a hacer mis sueños realidad. Eras tú quien me dio más abrazos en los malos momentos, quien creyó en que la música era más que mi sueño y esta voz que ya no tiene dueño, te cantará siempre a ti... Solo tú y yo sabemos que nuestro amor eterno ese que seguiré cuidando hasta el día que te vuelva a ver. Te amo Alberto, Te adoro, mi rey, mi Juan Gabriel. Tu consentido *Jas Devael*", escribió el español.

Juan Gabriel [side_to_side]Desde el 28 de agosto, –día del deceso de la estrella mexicana–, Jas Devael se ha mantenido compartiendo con sus más de 10.000 seguidores esos momentos cercanos que vivió junto a Juan Gabriel, a quien en repetidas ocasiones le escribe "Me acostumbraste a vivir contigo, pero no me preparaste para vivir sin ti".

Medios de comunicación internacionales (como La Prensa de Honduras y El Debate de México) y los usuarios de internet se cuestionan –como lo hizo Telemundo 47 hace dos años– sí existió una relación sentimental entre los cantantes.

PUBLICIDAD

Hasta el momento Jas Devael se referió al tema en el programa Las tardes de Bigorra, mencionando que "Como amigo era fiel, incondicional, inigualable. Era todo lo grande y divo en el escenario, pero era mejor persona", según publicó Millenio.com.

Posterior a la declaración, se ha limitado a mostrar los momentos que disfrutó junto a Juan Gabriel, el artista que siempre evitó hablar de su vida personal.











Comparta este artículo Entretenimiento Artista 'apadrinado' por Juan Gabriel comparte momentos vividos junto al cantante Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Artista 'apadrinado' por Juan Gabriel comparte momentos vividos junto al cantante Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.