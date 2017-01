Apuestas por la nueva Miss Universo atizan a los fanáticos

Gala de elección y coronación de la nueva reina será este domingo 29 de enero, a las 6 p. m.

Miss Universo es un concurso de belleza, y la belleza es un término subjetivo. Para algunos una mujer bella la determina su esencia e inteligencia, pero para los más osados es una cuestión de rostro y físico.

Por eso los resultados finales de estos certámenes son impredecibles y capaces de gustar a unos e incomodar a otros, al mismo tiempo.

Mañana, finalizada la edición sexagésimo quinta del máximo certamen de belleza del orbe, la corona la lucirá una mujer que fue seleccionada por un jurado, que basó sus criterios de elección en una chica que cumpliera con las características más cercanas a lo que busca la organización. Rasgos que bien pueden ser intelectuales como físicos.

El prototipo de mujer que quieren los encargados del concurso para seleccionar a la nueva Miss Universo no se conoce; sin embargo, hay páginas que se encargan de pronosticar quien será –o debería ser, dependiendo del punto de vista– la nueva reina.

Las apuestas por una y otra chica se incrementaron desde que, a mediados de enero, las 86 competidoras comenzaron a arribar a Manila, Filipinas, sede del certamen para esta edición.

Algunas llegaron como claras favoritas a ganarse la corona, pero con el paso de los días, se “desinflaron” y cedieron su lugar a otras chicas.

Otras –como por ejemplo la Miss Nicaragua Marina Jacoby– arribaron como una participante más, y hoy son claras favoritas de las llamadas “páginas especializadas”, a ganar el título de Miss Universo.

Precisamente, el nombre de Marina comenzó a sonar con fuerza luego de la preliminar del certamen, la madrugada del jueves (hora de Costa Rica).

El sitio Missosology, popular en este tipo de predicciones, vaticina que la centroamericana no solo clasificará en los top 12, 9 y 6, sino que será la virreina del concurso, que por cierto lo ganará, según ese portal, la brasileña Raissa Santana.

Para Missosology el tercer lugar será de la tailandesa Chalita Suansane. Las seis mejores candidatas las completan las abanderadas de Argentina, Venezuela y Filipinas, Estefania Bernal, Mariam Habach y Maxine Medina, respectivamente.

El bloguero de Missosology, identificado como Xamurai, también dio su veredicto tras la noche preliminar. Él apuesta a que Iris Mittenaere, de Francia, se coronará Miss Universo 2016 tras disputar la corona junto a las candidatas Raissa Santana (Brasil) y Maxine Medina (de Filipinas). El top 6 de este bloguero, quien atinó con los resultados de hace un año, lo completan Marina Jacoby (Nicaragua), Chalita Suansane (Tailandia) y Nuka Karalashvili (Georgia).

Global Beauties también lanzó sus apuestas. En la última lista de predicciones que publicaron en su sitio el 19 de enero, se inclinaron por la ucraniana Alena Spodynyuk como favorita a quedarse con el cetro. El segundo lugar se lo dieron a la dominicana Sal García y el tercer puesto para la colombiana Andrea Tovar. El grupo de las seis lo completan: Keity Drennan (Panamá), Maxine Medina (Filipinas) e Iris Mittenaere (Francia).

Con sorpresas. El empresario venezolano y asesor de moda Tony Daza afirma que el Miss Universo de este año tiene la particularidad de desarrollarse en un país que vibra con los concursos de belleza, lo que incentiva a una mayor competencia entre las candidatas.

A criterio suyo, las representantes de Tailandia, Estados Unidos, Francia, México y Filipinas deben estar en las instancias finales de la gala de mañana; empero, pronostica “sorpresas” en el resultado del jurado.

“El resultado de este año puede ser polémico. No me atrevo a decir, aún cuando haya claras favoritas, a que en esta oportunidad sean ellas (las favoritas) las que puedan ganar. Posiblemente, en la final estarán de la mano una asiática y una latina, pero no me sorprendería un resultado sorpresa que pueda generar cierta polémica”, opinó.

Destacó que las sorpresas serían el resultado de las nuevas reglas del certamen de recortar el top 15 a 12 e invertir el porcentaje de las puntuaciones a un 60% entrevista y 40% en la gala preliminar. “Eso probablemente determine algunos resultados sorpresa en esta edición”, aseveró.

Respecto a las posibilidades de que la tica Carolina Rodríguez forme parte del grupo de finalistas que se encaminen por la corona, comentó: “Carolina es una chica muy hermosa, que con su propio esfuerzo y trabajo se las ha ingeniado para poder resaltar allá. Tengo entendido que es muy querida por el público y confío en que la entrevista con el jurado haya sido una oportunidad valiosa para que ella mostrara sus capacidades de comunicarse e hilar ideas”.

Daza lamentó que en la preliminar del jueves , la costarricense hubiese escogido el vestido azul para la pasarela en traje de gala. “ Hubiera preferido que usara el de Rob Chamaeleo que fue diseñado para un escenario y confeccionado con la intención de hacerse memorable, porque tiene los elementos necesarios para llamar la atención. Me hubiera encantado verla en la preliminar con ese vestido”.

La suerte está en el aire para las 86 candidatas participantes que buscan ser la soberana de la belleza mundial .

El 7 sin transmisión. Teletica anunció en su sitio en Internet que no transmitirá la sexagésimo quinta edición del Miss Universo por ninguno de sus canales de televisión abierta. Viva trató de conversar con el vocero de la empresa Jorge Garro a cerca de las razones de la decisión, pero no contestó al correo electrónico enviado ni a las llamadas realizadas a su oficina. El Miss Universo usted lo podrá ver por el canal de cable TNT a partir de las 6 p. m. de este 29 de enero.











