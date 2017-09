Angelina Jolie: 'No hay nada que me guste (de la soltería)'

Tras los rumores que apuntan a que Angelina Jolie habría parado los trámites de divorcio con Brad Pitt, la actriz concedió una reveladora entrevista al periódico suizo SonntagsBlick, en la cual confiesa que no encuentra "nada bueno" en su haber regresado a la soltería.

"No hay nada que me guste. No es algo que quería", confesó la intérprete, con motivo del estreno del filme First They Killed my Father, el cual llegará a Netflix el 15 de setiembre.

La actriz comentó que le ha sido muy difícil adaptarse al cambio y que durante un año completo no ha logrado dirigir o rodar películas por tener que encargarse de sus seis hijos: tres biológicos y otros tres adoptados.

"Ahora empiezo de nuevo a encontrar el balance adecuado entre mi vida en el hogar y mi profesión. Toda madre sabe cuán difícil es esto y a mí me cuesta especialmente. Adoro ser madre. Lo que falta es tiempo para encontrarme a mí misma", manifestó.

ARCHIVO: 'TMZ': Angelina Jolie pide divorcio a Brad Pitt por abuso de licor y marihuana

Sin embargo, asegura que, tras su separación del actor, ha sido conmovedor ver a los pequeños ayudarse mutuamente para reducirle la carga. "Sobre todo, los hermanos mayores cuidaron de sus hermanos pequeños y también me han apoyado a mí. Es tranquilizador que mis hijos estén tan unidos y se cuiden mutuamente. Eso me da paz, porque llegará el día en que yo ya no esté", dijo.

Aunque Jolie no se refirió en la entrevista al proceso de divorcio con Pitt, comentó que mantendrán su mansión de Miraval, en la Provenza (sureste de Francia) y que próximamente lanzarán al mercado un nuevo vino, con frutos de los viñedos de esa propiedad.

Esta es una de las primeras entrevistas que la actriz ha concedido desde su separación. La apertura con la prensa surge en momentos en los que también se rumora que Brad Pitt se habría reunido con su exesposa, la actriz Jennifer Aniston, para pedirle perdón por haberla abandonado en el 2005.

Al parecer, según lo publicó la revista In Touch Weekly, Aniston no pudo contener las lágrimas ante la disculpa de Pitt "por ser un marido ausente y por no ser como ella deseaba".