Amber Heard asegura que su carrera cambió cuando reveló que era bisexual

Apenas dos meses después de su mediático divorcio del actor Johnny Depp, Amber Heard rompió el silencio sobre cómo hacer pública su orientación sexual cambió para siempre su carrera.

La actriz fue invitada al foro Pride and Prejudice, organizado por la revista The Economist.

"Creí que no era importante o interesante para convertirse en noticia... Siempre fui abierta con eso. Era activista. Iba a las protestas. Nunca estuve dentro (del armario). Tuve una relación y nunca la escondí, pero mi carrera y vida comenzaron a cambiar cuando lo revelé públicamente", comentó.

"Solo fui honesta, pero por la cara de la persona que me entrevistaba sabía que me había metido en un problema (...), me convertí en una etiqueta. Nunca me había sentido definida como persona por quien era mi pareja", añadió.

La actriz considera que la preferencia sexual continúa siendo un tema tabú en Hollywood. "Si cada hombre gay que conozco en Hollywood saliera del armario mañana, en un mes todo se olvidaría. Pero aún nos queda mucho por recorrer", manifestó durante el foro.

En el 2010, Heard acudió al evento de aniversario de La Alianza Gay & Lesbiana Contra la Difamación con la fotógrafa Tasya van Ree, con quien mantuvo una relción entre 2008 y 2012.

En febrero de 2015, Heard contrajo matrimonio con Depp, pero un año más tarde solicitó el divorcio y una orden de restricción, alegando "abusos físicos y verbales". El proceso de separación culminó en enero pasado.

Heard interpretará a Mera, la reina del océano, en los fillmes La Liga de la Justicia (noviembre de este año) y Aquaman (2018).











