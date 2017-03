Un diálogo con MishCatt, la artista costarricense más sonada en Spotify

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Después de ser vocalista del grupo Patterns durante dos años, Michelle González se reinventó. En el 2016 publicó su primera producción como solista: un disco de seis canciones que consiguió millones de reproducciones en Spotify y la convirtió en la artista costarricense más escuchada de la plataforma.

Bajo el seudónimo de MishCatt, la compositora de 27 años asegura que el resultado de su contrato con la plataforma global sobrepasó sus expectativas. "Todavía no lo he asimilado, estoy en ese proceso", asegura. "Lo voy a entender un poco mejor cuando empiece a tocar más en vivo. Me va a shockear más cuando esté en conciertos y vea a la gente presente".

Desde que emprendió un nuevo camino aparte de la banda que la dio a conocer en Costa Rica, la artista salió en el 2014 hacia Suecia, donde inició su carrera en solitario.

"Fue difícil porque Patterns lo comenzamos nosotros y es como mi hijo todavía", dijo en un Diálogos con nuestro jefe de información de Entretenimiento, Víctor Fernández. "Estaba muy feliz, aunque siempre tenía algo internamente que me decía que quería hacer también otra cosa paralelamente a mi proyecto".

Vea el resto de la entrevista en el siguiente video: