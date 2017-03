Las artes árabes vivirán fiesta de 10 días

Esta noche habrá cine en la Casa Libanesa

Convertir espacios de la capital tica en una pequeña sede del Líbano fue la manera que una familia halló para expresar su gratitud con la oportunidad de comenzar una nueva vida en Costa Rica.

Fue así como los Zaghloul dieron vida desde hace siete años al Festival de Artes Árabes, que llega ya a su sétima edición.

“Queremos devolverle a Costa Rica lo que nos ha dado, un hogar, un lugar para crear una vida con paz y más felicidad en general, ha sido una de las cosas más hermosas que nos ha pasado”, explicó Estelle Zaghloul, directora artística del festival.

Durante 10 días, el evento congregará a unas 500 bailarinas de danzas árabes y llevará al público a un recorrido a través de su cultura, mediante el cine, la música, el ambiente festivo y la gastronomía.

Para hoy está programada la proyección de la película Hala´ la wein: Where do We Go Now? , ganadora del premio del público durante el festival de cine de Toronto del 2011.

El filme relata los esfuerzos de un grupo de mujeres libanesas para aliviar las tensiones entre musulmanes y cristianos en su pueblo.

La proyección en Ámar Casa Libanesa se acompañará de un conversatorio con miembros de la familia Zaghloul, con el objetivo de establecer un contraste entre la percepción del público y la experiencia real de los migrantes del Líbano.

Acercamiento cultural. La invitada especial del festival es la bailarina egipcia Samah Gayed, cuyo arte está inspirado en la danza espiritual sufi.

“Se usa para orar. Es una danza hipnotizante y hermosísima de ver”, dice Zaghloul.

La artista brindará un taller este domingo en la Casa Libanesa, que tendrá un costo de inscripción de ¢10.000.

Durante la tarde, también habrá charlas con bailarinas nacionales sobre la corporeidad del belly dance , su práctica para mujeres mayores de 40 años, la danza como actividad terapéutica y las danzas tradicionales egipcias.

AGENDA DEL FESTIVAL

Sábado 11

Ámar Casa Libanesa

3Noche de Cine Libanés: 7 p. m.

Proyección y conversatorio de la película Hala´ la wein: Where do We Go Now? , de la directora Nadine Labaki.

Domingo 12

Ámar Casa Libanesa

3Taller de danza Sufi y Tannoura : De 11:00 a. m. a 1:00 p. m.

Impartido por la bailarina egipcia Samah Gayed, invitada especial del Festival. Ámar Casa Libanesa. Tiene un costo de ¢10.000.

3Charlas de danza: De 2 a 4 p. m.

Las panelistas serán Pamela Peinador, Krissia Gómez, Jennifer Phillips y Marianela Retana. La entrada será gratuita.

Miércoles 15

Bar restaurante Lubnan

3Beirut Night Life: 8 p. m.

Con DJ Bearhug y DJ Benn. La entrada costará ¢2.000 para hombres y las mujeres ingresarán gratis.

Teatro Espressivo

3Noche de Cine Libanés: 7 p. m.

Proyección de Hala´ la wein: Where do We Go Now? Los boletos tendrán un valor de ¢2.500.

Jueves 16

Bar restaurante Lubnan

3Noche Libanesa: 8:00 p. m.

Cena y bellydance a cargo de las compañías Co-amar y Troupe Amar, con percusión en vivo. Las entradas cuestan ¢10.000 e incluyen cena.

Sábado 18 y domingo 19

Anfiteatro del CENAC

3Feria de Artes Árabes: De 5 a 10 p. m.

Recorrido por el mundo árabe, mediante un acercamiento a la cultura del Medio Oriente, su historia, tradiciones y significados. Los boletos costarán ¢2.000.











