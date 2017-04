Premio Nacional de coreografía 'Estados alterados' baila la zozobra del amor en dos funciones

Dos funciones en el Teatro Atahualpa del Cioppo, de la Universidad Nacional

En síntesis, Estados alterados baila entre las traducciones: su creadora, Nandayure Harley tomó las texturas de un poema y las trasladó a los cuerpos de la Compañía de Cámara Danza UNA. La coreografía fue premiada con el Premio Nacional de Cultura Mireya Barboza 2016 y, este fin de semana, ofrecerá dos presentaciones en Heredia.

El trabajo de Harley está inspirado en un poema de Álvaro Mata Guillé titulado Solveit. El escritor tico describe en sus versos a un personaje del dramaturgo noruego Henrik Ibsen en su obra Peer Gynt, una mujer que espera a su amante mientras él viaja en busca de fortuna.

Las sensaciones de la espera de Solveit –la tensión, la zozobra y la expectativa del amor– serán interpretadas por seis bailarines de la Cámara Danza UNA en el escenario del Teatro Atahualpa del Cioppo (ubicado dentro de la Universidad Nacional en Heredia).

"Lo que nosotros hacemos, más que representar la historia que propone Ibsen, es tratar de visualizar y adivinar cuáles son los estados emocionales por las que pasa Solveit", explicó Harley en entrevista.

"No sabemos qué le pasa a Penélope en La Odisea, no sabemos qué le pasa a Desdémona en Othello ni qué le pasa a Solveit. Estamos recreando y construyendo a la mujer que no se está tomando en cuenta", afirmó la coreógrafa. "Siento que la mujer triunfa porque se acepta a sí misma tal y como ella es, con sus sentimientos a flor de piel".

Las funciones de Estados alterados serán el viernes 21 y el sábado 22 de abril a las 8 p. m.; y el domingo 23 a las 5 p. m. El costo de la entrada general será de ¢3.500.











