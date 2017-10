Grupo tico GB Real representará al país en certamen 'World of Dance' del 2018

En julio del 2018, Costa Rica participará por primera vez de la competencia internacional de baile urbano World of Dance (mundo de baile, en español). El honor será de la agrupación GB Real, un grupo conformado por integrantes de la academia Reflex Academy y liderado por el coreógrafo Alexander 'Leks' Salazar.

El grupo participó de las eliminatorias organizadas a finales de setiembre en Panamá y consiguió llevarse el tercer puesto de la competencia grupal. La participación no es regional y está abierta a artistas de todo el mundo. En el primer lugar, clasificó la agrupación Tytans Imperium (Panamá) y Unified Movement (Canadá).

"Muy impresionante ver la reacción de la gente. Más allá del premio, nos sentimos muy honrados de llegar al corazón de la gente", explicó Salazar en entrevista.

El grupo bailó un mix de seis minutos con coreografías de danza urbana. Según dijo el coreógrafo, la base de toda la interpretación es hip hop y también cuenta con elementos de breakdance y danza contemporánea.

"Nos felicitaron mucho la parte del performance. Nos dijeron que habíamos sentido la música y que les hicimos sentir algo. Nos vieron muy coordinados, muy precisos", detalló la bailarina de GB Real, Valeria Obando.

Es la primera vez que GB Real participa en un certamen internacional. Tras la clasificación, competirán en Los Ángeles durante julio del 2018 con una nueva coreografía.

"Creo que lo que más me gustó como bailarina fue representar al país en una disciplina que no estamos acostumbrados a que se represente (fuera)", dijo Obando. "Uno realmente se siente apropiado del país, no solamente de su grupo".

Para Leks el reconocimiento también es importante para validar a GB Real como una figura importante en la danza urbana del país. El coreógrafo y bailarín de Alajuelita fundó al grupo en el 2000 y asegura que ha sido un semillero importante para la mayoría de otros grupos de estilos de baile similares.

"Es muy relevante haber obtenido este lugar y el puntaje necesario para ir a la final, a la gran competencia en Los Ángeles. Es un logro importante para la danza urbana", opinó el coreógrafo. "Tengo 19 años en el medio de la danza y mi mayor logro ha sido lograr inspirar y motivar a otros jóvenes, más allá de un trofeo".