Certamen La Semilla convoca a bailarines que quieran moverse en espacios pequeños

La primera edición del certamen La Semilla reclama un pequeño espacio, apenas 1,5 metros cuadrados, para convertirlo en un amplio escenario de la danza nacional.

La convocatoria está dirigida a espectáculos de danza contemporánea y de danza teatro cuyos intérpretes puedan bailar en espacios pequeños: entre uno y cuatro bailarines, estima el creador del concurso, el bailarín y coreógrafo de la Compañía Nacional de Danza Pablo Caravaca.

El formulario está disponible en línea junto con las bases del concurso. El último día para enviar la información requerida será el viernes 9 de junio.

Los participantes deben enviar el formulario con los datos al correo electrónico certamenlasemilla@gmail.com. Adjunto, también se deben enviar dos fotografías de la obra participante y un enlace a un video Vimeo o YouTube en el que se pueda ver el trabajo.

Los trabajos participantes pueden tener una extensión entre los 3 y los 10 minutos y deben ser trabajos finalizados. Las bases del concurso detallan que las coreografías pueden ser "estrenos, reestrenos o adaptaciones".

El concurso se realizará el sábado 17 y el domingo 18 de junio, a las 8 p. m., en el centro comercial Vía San Juan (ubicado en Tres Ríos). Los curadores que seleccionará las piezas que bailarán esos días serán Erick Jiménez (director del festival costarricense español SóloDos en Danza) y Carlos Bonilla (director del festival Más Danza El Salvador).

La premiación de La Semilla estará a cargo de los patrocinadores involucrados en el certamen: los festivales La Machine, SóloDos en Danza y Más Danza El Salvador; el Centro Cultural de España; Danza Tec junto al festival Amón Cultural; la marca de productos para bailarines So Dança; la academia Body Motion y el restaurante y galería el Taller del Artista.

"Como organización decidimos que cada patrocinador seleccione a quien quiere dar su aporte", explicó Caravaca sobre la modalidad de premiación. "El certamen no tiene fines de lucro. No se cobra inscripción, no se cobra la entrada. La producción está aportando su trabajo y cada patrocinador aporta algo que va a ir directamente a los participantes".

Según esta dinámica, todos los festivales ofrecerán un espacio dentro de su programación a las piezas que seleccione su jurado. El Centro Cultural de España incluirá algunas coreografías dentro de su programación en el Festival Internacional de las Artes. Body Motion ofrecerá contratar a sus seleccionados para impartir un taller en su academia. Las otras marcas ofrecerán regalías y premios que aún no ha sido negociados.

Sin embargo, para Caravaca el valor más tangible del certamen La Semilla será la "exposición" frente a curadores y programadores de otros espacios de presentación.

"Cuando comencé a bailar, bailaba en el cuarto de la casa de mis papás. Me acordé de esa época y me pareció bonito crear un espacio en el que no necesito más que mi cuerpo y ese deseo de expresar lo que siento", aseguró el creador del certamen La Semilla.