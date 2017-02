Cumpleaños número 80 de Jack Nicholson revivirá en pantalla uno de sus grandes clásicos

El British Film Institute lanzó un tráiler para la nueva versión completa de One Flew Over the Cuckoo’s Nest, que se verá en cines ingleses en abril

Por primera vez en más de 40 años, la película Atrapados sin salida (One Flew Over the Cuckoo’s Nest) tiene nuevo tráiler.

Para celebrar el cumpleaños número 80 del actor estadounidense, el British Film Institute (BFI) lanzará en la pantalla grande una nueva versión completa de la clásica cinta ganadora del Óscar.

Nicholson celebrará su cumpleaños el 22 de abril, mientras que la cinta se verá en los cines de Inglaterra a partir del 14 del mismo mes.

La adaptación de Miloš Forman de la novela más vendida de Ken Kesey pertenece a un club exclusivo: Cuckoo's Nest es sólo una de las tres películas ganadoras del Óscar en las categorías de mejor película, director, actor, actriz y guión. Las otras dos películas con los mismos galardones son Sucedió una noche (It Happened One Night) y El silencio de los inocentes (The Silence of the Lambs).

Cuckoo's Nest, realizada con un presupuesto de $3 millones, recaudó en taquilla $109 millones.

Después de una pausa de siete años en su carrera, Nicholson regresará este año a la pantalla grande con la adaptación en inglés de la película austriaca-alemana Toni Erdmann.

