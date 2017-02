Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Entretenimiento Crítica de William Venegas: 'Hell or High Water', una película que no se puede perder

William Venegas, crítico de La Nación, analiza en video la película Hell or High Water, de David Mackenzie.

La cinta, protagonizada por figuras como Jeff Bridges, Chris Pine y Ben Foster, tiene cuatro nominaciones al premio Óscar –incluyendo mejor película y mejor actor secundario–.

La crítica de este largometraje se enmarca dentro de una serie de videos diarios alusivos a los premios Óscar, que se entregarán el 26 de febrero en Los Ángeles.

Venegas, con su estilo particular, analiza cada filme de la competencia a mejor película.

LEA MÁS: El crítico de cine de 'La Nación' comenta los nominados al Óscar 2017

Es decir, además de Hell or High Water, le puso el ojo a Moonlight, Manchester by the Sea, La La Land,Arrival, Hacksaw Ridge, Lion y Fences.

No tendrá problema en señalar sus aciertos, pero tampoco piedad cuando se trate de hablar de sus defectos.

"Este espacio es una posibilidad de abrir debate entre la gente para que vayan un poco más allá de solo ver la película", dijo Venegas.

"La idea es generar opinión. Yo soy un interlocutor entre la película y quienes la van a ver", agregó.











