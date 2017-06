Así se ve el actor que interpreta a Keylor Navas en el set de 'Hombre de fe'

Redacción

Como lo anunció La Nación días atrás, Matt Márquez, actor colombiano radicado en Los Ángeles, dará vida al arquero Keylor Navas en la película Hombre de fe, de producción costarricense. Márquez interpretará al portero costarricense del Real Madrid en su edad adulta.

La mañana de este jueves, durante pausas de la grabación, Márquez brindó una entrevista a este medio, en la que con sencillez y simpatía habló acerca de sus inicios, de su actual desafío y del "honor" que para él significa encarnar al prominente arquero.

El actor, quien vive desde hace más de una década en Estados Unidos, manifestó que su alegría no puede ser mayor al estar trabajando en Costa Rica, pues esta tierra lo hace recordar "el calor latino y su cultura". Con entusiasmo, reveló que tras 18 días de grabación, esta noche saldría a pasear por primera vez con amigos ticos.

Matt está casado con la estadounidense Nicole Stuart, una entrenadora personal con la que tiene un pequeño niño que celebrará dos años el próximo domingo. Para él, lo más difícil de esta experiencia es estar "lejos de su familia". No obstante, afirma: "Yo no río en Estados Unidos como río acá... estoy feliz de estar en Costa Rica".

A continuación, un extracto de la entrevista de Márquez con Viva:

¿Cómo empezó su relación con la actuación?

A los 20 años estaba como perdido, no sabía qué hacer. Mis papás querían que estudiara. Me fui a Florida, Estados Unidos, y no hice mucho. Tenía un amigo colombiano, Sebastián Eslava, ahora le está yendo demasiado bien. Habíamos hablado de actuación y de que si él iba a Los Ángeles me llamara a mí para ir, él me llamó y los dos empezamos a estudiar.

¿Entonces fue algo fortuito?

Cuando tenía como diez años, tenía que hacer un dibujo acerca de cómo me veía en el futuro, cuando estuviera grande. Yo dije que iba a estar en Los Ángeles, actuando y escribiendo. Sí lo tenía (en mente), pero era algo incierto de mi parte, no tenía esa confianza de que iba a ser actor, de pronto me daba pena porque en mi familia no hay artistas.

Participó en la quinta temporada de Pretty Little Liars, interpretando a Eric Mendoza. ¿Cómo fue la experiencia?

Había hecho series de televisión que nunca salieron al aire. Uno se ilusiona un poquito, pero bueno, son cosas que pasan a veces. Yo había hecho muchos comerciales, pero esa fue la primera vez que pude hacer algo que salió al aire y que mi familia y amigos pudieron ver. Fue algo un poquito más sólido.

Hombre de fe es una película que pretende transmitir un mensaje positivo. ¿Es la primera vez que trabaja en este tipo de filme?

Sí, total. Estoy aprendiendo mucho de la vida de Keylor y de lo que él cree, su fe me ha impresionado bastante en mi propia vida. En ciertas circunstancias a mí me toca tener la fe en lo que estoy haciendo. A veces uno tiene buenas épocas y a veces no, entonces uno necesita algo positivo dentro de uno para seguir adelante. En ocasiones he querido como parar de hacer lo que estoy haciendo porque a veces duele bastante, hay mucho rechazo. Me ha impresionado cómo la religión puede simplificarle más las cosas a uno.

Usted mencionó rechazo. ¿A qué se refiere?

A los rechazos como cuando uno va a una audición y nada pasa. Un actor me dijo una vez que lo rechazaron 800 veces antes de que le dieran su primer trabajo. Esa primera oportunidad fue en una obra de teatro en Broadway y se volvió famoso. Uno nunca sabe cuándo pueden pasar esas cosas. Cuando tenía 22 años creía que llegué a Los Ángeles a conquistar el mundo, después uno se da cuenta de que no es tan fácil.

Usted sabe el fenómeno que es Keylor Navas en Costa Rica, un país futbolero. Había mucha expectativa en la población acerca de quién interpretaría a Keylor, muchos imaginaban que iba a ser un tico muy parecido. ¿Usted ha sentido rechazo?

"Yo nunca me pongo a leer los comentarios de las publicaciones, creo que eso es lo peor que uno puede hacer. Yo estuve practicando con Saprissa y ellos perdieron contra Heredia; estaba en el campo de práctica y aunque no soy un jugador de verdad la gente pensaba que sí y me gritaban cosas. Eso viene con ser futbolista, es muy fácil que la gente lo critique a uno cuando no lo están haciendo. Tengo respeto por los futbolistas porque ellos están ahí dándole y uno cree que es muy fácil a veces. Para la gente es muy fácil decir: ¿por qué no escogieron esto? La respuesta para ellos es muy fácil: (queremos) alguien muy parecido, alguien igualito.

"Para comenzar, para mí es un honor hacer el papel de una figura que es nacional, mundial,y que representa uno de los mejores porteros del mundo, sino es que el mejor. Esta película no se va a mostrar solo acá, sino en Latinoamérica y España. Es una película mundial. En ese sentido, mi trabajo es representar lo que el guionista quiera que represente de la vida de Keylor Navas: cosas de la fe, sueños, cosas de la vida. Mi trabajo va a ser representar eso y a ese personaje, mi trabajo no va a ser idéntico a Keylor en ciertas cosas lo que queremos es representar la esencia de quién él es. Es interesante representarlo porque la gente conoce muy bien quién es Keylor y cómo es. Al final del día creo que lo importante es que la gente venga a ver la vida de él, cómo ha logrado sus cosas y para tener más esperanza en la vida de uno".

Tiene que interpretar a alguien que existe en la vida real y que además es muy reconocido. ¿Es muy grande el desafío?

Súperreconocido. Me he dado cuenta que cuando vienen los extras son superfans de Keylor, pero también han sido muy tuanis conmigo, me apoyan y eso es algo muy bonito. Me muestra que hay más gente que quiere que la película se haga, que gente que está brava porque no escogieron a alguien que es igualito o parecido, o tico.

¿Se enfoca por transmitir un mensaje y no tanto en buscar aceptación?

Pues no me puedo preocupar porque estaría totalmente paralizado, con ese temor de que si no hago esto perfecto o no me parezco a él. Creo que porque va a ser una película mundial, no me preocupa tanto. Puede haber un poquito de rechazo acá y puede ser, eso pasa en todas partes. Lo importante es que a la película le vaya bien y que la gente se identifique con lo que estamos tratando de mostrar.

¿Ya se reunió con Keylor Navas?

Sí, fuimos a Proyecto Gol. Es un sitio increíble, es como un minihotel cinco estrellas y uno se da cuenta de que le están metiendo todo al fútbol; estuvo muy lindo ir a verlo. Fue un día después del partido de Costa Rica contra Panamá. Ese día Keylor y yo conversamos, le hice varias preguntas con respecto a varias situaciones de las que no estaba seguro de cómo se sentía él en ese momento.

¿Él le habló de la película o le comentó algo acerca de su participación?

Él está muy feliz de que la película se esté haciendo. Él ya sabía quién era yo, Jorge (Obando el productor ejecutivo) le mandaba fotos mías cuando estaba atajando en los ensayos de portería. Él ha leído el guion mil veces y sabe cuál es el mensaje que quieren enviar al mundo. Eso es lo más importante para él. Para mí también el mensaje es lo más importante.

Usted es profesor de pilates, pero, ¿cómo ha sido su entrenamiento para hacer las escenas en portería?

Robert Mora me ha entrenado. Yo pensaba que estaba en buena condición física y le dije que empezáramos fuerte, pero después del primer día le dije que le bajáramos a la intensidad. Entrenar bajo el sol de las diez de la mañana cuando uno viene de un lugar tan seco como Los Ángeles es duro. También me di cuenta de que un portero se me hace el más difícil de todos los entrenamientos. Es muy explosivo, no es correr 10 o 20 kilómetros, es estar explosivo, caer al piso, yo he estado lleno de morados (moretes) por todo el cuerpo.

¿Es seguidor de algún equipo de fútbol?

En Estados Unidos nos llega la Premier League por ESPN, entonces eso es básicamente lo que puedo ver. El equipo que siempre me ha gustado y el que siempre sigo es el Real (Madrid) en los videojugos de fútbol siempre elegía ese equipo.

¿Cómo es su día a día en Los Ángeles?

Tengo un mánager que ha sido increíble para mi carrera; me ha apoyado en los tiempos en los que no ha salido trabajo. Yo estoy audicionando todo el tiempo, me salen trabajos como cortometrajes o me llaman para un proyecto chiquito o una película independiente o también entrar a comerciales ayudan bastante. Es ahí donde uno gana bastante plata trabajando uno o dos días, a veces uno como actor trabaja solamente 10 o 15 veces al año haciendo lo que uno quiere hacer. Para mí es importante ir a clases, buscar profesores nuevos, hacer teatro y hacer lo que se pueda para mantenerse en buena condición en la actuación. Hay mañanas en las que me dedico a dar clases de pilates.

¿Qué significa Hombre de fe para su carrera?

"Es como devolverme adonde comencé. Casi todos mis trabajos han sido en inglés; mi amigo Sebastián se devolvió a Colombia a trabajar, yo pensé en hacerlo pero la verdad no quería trabajar mucho en las telenovelas, preferí quedarme en Los Ángeles. Siempre dije que si salía algo en el cine latino sería buenísimo, pues uno puede ver cómo se ha demostrado otro nivel con el cine latino. Se presentó esta oportunidad y dije que claro que sí. Se dio la posibilidad de hacer otra película en español, en un país latino. Me fui 12 años de Colombia y llegué acá y me doy cuenta de como la gente vacila, de como habla... Uno se olvida de la cultura latina entonces me acordé un poquito de quién soy, había perdido un poquito eso de la cultura latina por estar tanto en los Estados Unidos.

"Poder hacer esta película de una figura mundial, también practicar el deporte con profesionales y hacer una película con un equipo con el que uno se lleva superbién y crear algo juntos es algo que nunca se me va a olvidar en la vida. Ser parte de Hombre de fe es un recuerdo que siempre voy a mirar de una forma muy bonita. Lo que me demuestra más (llegar hasta donde está) es todo el trabajo que le he metido, todos los rechazos llegan hasta este momento. Después de esto va a haber más, pero nadie me puede quitar esto".

¿Se identifica con Keylor?

Me he dado cuenta de que Keylor pasó mucho tiempo no de titular, esperando su momento. Eso pasa mucho en actuación, hay rechazos y uno espera a que algo salga y siempre sigue adelante. En esa parte me identifico con él.

¿Se identidica como un "hombre de fe"?

Sí, la verdad sí. Uno necesita la fe para salir adelante. Es muy difícil si uno no tiene fe, eso le da más seguridad a uno.

¿Cuáles cree que han sido sus principales méritos para interpretar su papel?

Todo el estudio que he hecho para tomar un personaje y crearlo o representarlo. Cada cosa que he hecho en teatro o cine es cada vez algo más grande. Lo chistoso es que a veces uno no sabe qué va a salir, no me esperaba este personaje ni que pasara como pasó, en el momento en el que pasó yo sabía que era el momento. Creo que con mi edad, como estoy y con la paciencia que he aprendido a tener, supe que estaba preparado y seguro de mí mismo.

¿Cuáles considera que son sus virtudes como actor?

Soy muy sensible. Tengo como un radar para saber cómo se sienten las demás personas y puedo identificarme con la gente: hay que entenderlos y comprenderlos en las malas y en las buenas. La paciencia la he aprendido en estos años, aprendí a ser paciente cuando supe que las cosas no siempre salen como queremos.

¿Experimentó algún cambio físico para esta interpretación?

Me cortaron el cabello, me afeitaron y me bronceé. El entrenamiento que he estado haciendo ha sido muy fuerte, pero no ha sido drástico. He tratado de aumentar de peso, pero es difícil porque ya cuando empieza la filmación no me gusta estar comiendo tanto.

¿Cómo es su relación de amistad con Kate Hudson?

Yo hablé con ella la semana después de estar acá y hablamos sobre el proceso de las cosas. Nos conocemos hace tiempo y ella ha ido a bastantes cosas de teatro que he hecho y siempre me ha apoyado. Ella quería saber sobre las escenas. A ella le gustó bastante la idea de esta película y se le hizo chistoso que estuviera entrenando como portero.

¿Por qué Matt Márquez?

Dinga Hines, productora y guionista de Hombre de fe explicó porqué la producción eligió a Matt para interpretar a Keylor Navas en su etapa adulta.

"Vimos a muchas personas en Costa Rica, tenían gran parecido físico. Nosotros tratamos de identificar a alguien que transmitiera la escencia de Keylor, no solo que se pareciera sino que pudiera interpretarlo con veracidad. Matt tiene una sensibilidad, gesto y expresiones similares a las de Keylor, también su mirada es muy parecida a la mirada introspectiva de Keylor. Márquez hizo un proceso de audición de varios pasos y al final sentimos que él podía interpretar a Keylor de una manera auténtica"; aseguró.

También señaló que Matt es la única persona extranjera que participa en Hombre de fe.

"Matt es la única persona que no es tica, pero también hay un personaje que interpreta a Keylor Navas cuando era niño (José David Coste). Si se analiza el proyecto global, vemos un casting lleno de talento tico con un actor extranjero", añadió.