El peligroso y elogiado regreso de John Wick al cine

Filme dirigido por Chad Stahelski

En la pantalla grande pocas veces una secuela supera al filme que le dio origen. Puede que le empate en calidad , pero los casos escasean.

El filme John Wick Chapter 2 ( Un día para ganar , 2016), protagonizado por Keanu Reeves ( The Matrix ), es una de esas gratas excepciones.

“Es una especie de evolución de la acción , si la primera película fue cinturón negro, entonces esta será cinturón negro ‘en tercer grado’”, dijo Reeves en una entrevista con IGN.

La cinta –que se estrenó el jueves en Costa Rica–, es un thriller de acción que, sin cesar, ha sido piropeada por la crítica internacional.

“Esta elegante coreografía de acción, que es una secuela, eleva sus brutales confrontaciones a una forma de danza moderna deslumbrante”, publicó Variety.

John Wick Chapter 2 , de Chad Stahelski, narra las aventuras del asesino John Wick (Reeves), que en la primera cinta salió del anonimato para vengarse de los gángsters que le quitaron todo.

En la nueva cinta, “John Wick se ve obligado a salir del retiro por un ex-socio que planea obtener el control de un misterioso grupo internacional de asesinos”, según detalla el argumento de la cinta.

Se trata de Santino D’Antonio (Ricardo Scamarcio), que además de revelarle sus oscuras intenciones viene a cobrarle un favor del pasado.

Wick no está del todo de acuerdo con las motivaciones de su exsocio. Intentará ignorarlo pues desea retirarse de una vez por todas del mundo de las balas. Solo lo intentará, pues no podrá deshacerse de Santino.

“En el pasado ambos hicieron un juramento de sangre, por lo que no tendrá otra que aliarse con él. De esta forma, John emprende un viaje a Roma lleno de adrenalina en el que tendrá que pelear contra los asesinos más peligrosos del mundo”, agrega el argumento.

La tarea no será fácil. Tendrá que pedir ayuda a The Bowery King, peculiar personaje encarnado por Laurence Fishburne, el Morpheus de The Matrix .

“Laurence tiene un papel fantástico. Interpreta a un gran personaje. Trae a la cinta humor, inteligencia, carisma y fascinación . Es un actor increíble y fue un placer trabajar con él de nuevo”, agregó Reeves a IGN.

