Entretenimiento El sueño de salir en la película de Keylor Navas no conoce límites

Este viernes, Luis Serrano manejó por siete horas para venir a San José a convertirse en el papá de Keylor Navas.

Vecino de la zona sur, se levantó a las 3 a. m. con todo el ánimo llegaría al Estadio Nacional, lugar en el que participaría en la audición para la película Hombre de fe, que narra la vida del portero tico del Real Madrid.

Serrano, de 43 años y también futbolista, ha sido confundido en reiteradas ocasiones con el exitoso arquero; sin embargo, quiso probar suerte en el papel de Freddy Navas, el padre del deportista.

“Estar en el cine es un sueño. Sería como alcanzar una meta más en la vida. Desde hace varios años me han sacado varias fotos, dicen que me parezco a Keylor y también a su papá”, dijo Serrano, quien se dedica al comercio agrícola.

Con un objetivo similar al de Serrano llegó el pequeño Josué Hernández, de 11 años. Con ojos curiosos y algo esperanzados, veía todo el ajetreo que se vivía a su alrededor. “¡Ya casi era su turno!”, escuchaba como llamaban a los aspirantes que estaban delante suyo y de su mamá, Flory Méndez quien lo acompañó con la convicción de que “todo se puede lograr”.

Los vecinos de San Vito de Coto Brus se levantaron a las 4 a. m. para llegar a las 11 al importante casting .

“Keylor siempre me ha dado el ejemplo de que con trabajo y dedicación todo se puede lograr. Yo juego fútbol, Keylor me motiva a ser un jugador profesional y me gustaría estar en el cine”, contó Josué.

Sacrificios. Mairon Abarca no tuvo que viajar tanto como José Luis y Josué, pero sufrió un accidente que, por poco, le impide estar en la audición.

El adolescente de 12 años llegó desde Desamparados con su brazo izquierdo quebrado. El accidente lo sufrió al caerse del camarote y no haciendo de portero, papel que tiene la intención de interpretar en la película basada en la vida de Navas.