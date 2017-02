¡Es oficial! El 2 de marzo se estrenará ‘Amor viajero’

Sétima película de Miguel Gómez

En menos de un mes, llegará a las pantallas del país el sétimo largometraje de Miguel Gómez ( Maikol Yordan de viaje perdido ), sin duda el cineasta costarricense más prolífico.

Se trata de Amor viajero (2017), comedia romántica que confirmó su fecha de estreno para el 2 de marzo.

La cinta es protagonizada por la actriz Monserrat Montero ( El Regreso ) y el locutor y comediante Renzo Rímolo.

Amor viajero será la segunda película tica que llegue a la cartelera este año, luego de la comedia tica-bollywoodense Enredados: la confusión , que se develará este jueves.

Amor viajero –que se filmó en Costa Rica y varios países europeos, como Francia, Bélgica, Inglaterra y España– narra el drama de Gaby y Marco, una pareja joven que está viviendo una grave crisis.

Hace unas dos semanas, el tráiler final de la cinta se hizo público y mientras eso pasaba Gómez no paró de trabajar en la película. Su objetivo: hacer cambios de última hora que la hicieran verse mejor en pantalla.

“Hasta hace poco estábamos terminando las últimas tomas de la película. Filmamos momentos y detalles como manos, y accesorios de los personajes, pero ya el montaje principal estaba listo”, confesó Gómez, quien cuenta con un equipo dispuesto a todo para sacar adelante sus numerosos proyectos.

Gómez debutó en el cine en el 2008 con El cielo rojo y continuó con El sanatorio (2010), El Fin (2011), Italia 90 (2014), El cielo rojo 2 (2014) y Maikol Yordan de viaje perdido (2015).

“Yo, cuando hago una película, no paro. No me puedo detener hasta terminarla, está en mi naturaleza. Al final salgo con todo por eso y porque cuento con un equipo humano que cumple muy bien las cosas”, dijo el cineasta.

“Ellos son el apoyo más grande, pues siempre estamos en la misma honda, sintonía y sincronización”, agregó.

Y es muy cierto que Gómez no se detiene. En este momento, sin haber estrenado Amor viajero , ya está planeando su octavo filme. Será un drama biográfico: es lo único que se sabe hasta el momento.

Para la familia. A partir del 2 de marzo Amor viajero se estrenará en cines de todo el país y su contenido es apto para toda la familia.

Según Romaly, distribuidora de la película, el estreno de la cinta se adelantó una semana de lo previsto –iba a estrenarse el 9 de marzo– para que no chocara en segunda semana con el mega estreno La bella y la bestia , protagonizado por Emma Watson.

“Sí, esa fue una razón de peso”, confirmó Luis Carcheri, de Romaly.

Amor viajero es una película editada por Carmen Vargas , la misma que montó el filme biográfico Italia 90 : la película y otras cintas nacionales como El compromiso (2011) y Donde duerme el horror (2010).











