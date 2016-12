Los mejores filmes del 2016, según el crítico de ‘La Nación’

El crítico de cine de LA NACIÓN y su recuento anual

En un año encandilado por lo febril, el cine de acción en serie, comedias chabacanas y churros románticos, hubo películas valientes que se atrevieron a ser buen cine. He aquí las 10 mejores del 2016.

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

En esa película mítica del realizador Billy Wilder que es Sunset Boulevard (1950), el personaje encarnado por Gloria Swanson dice en un momento determinado: “El cine ya no es lo que era”; y así es, el cine nunca es lo que era y menos en estos tiempos de febril avance tecnológico. La tecnología es el dios que se come a sus hijos, como Cronos en el mito griego.

La gran industria del cine sigue dominada por Hollywood, al punto que Estados Unidos es, para muchos, una ficción de país: es el que ven en las pantallas grandes. En Hollywood, los filmes críticos son minoría, el cine de arte es canto agónico y el cine no es más que negocio de millones de dólares.

He aquí una paradoja porque, entonces, en plena globalización, la distribución de películas en Costa Rica depende de manera umbilical de Hollywood. Ese es el cine que consume la casi totalidad de pantallas de nuestro país año a año.

Títulos infiltrados. En Hollywood se hace cine como fabricar autos, es asunto de sumar tecnología y de abandonar la inteligencia. Así, nos vemos invadidos por filmes con secuelas, precuelas, derivados, refritos y otras facetas de lo mismo. El cine de otras latitudes nos resulta ignoto; incluso el de América Latina.

Sin embargo, de alguna manera, hay películas que se logran filtrar y nos llegan títulos de importante calidad, del propio Estados Unidos y de otros países. Cada vez más. Esos títulos son los que le dan cuerpo a esta selección de los mejores filmes exhibidos en el país, en el 2016, en circuitos comerciales tradicionales (no incluye cineclubes).

El escritor Marcel Proust decía que no amamos tanto al cine por lo que es, sino por lo que llegará a ser. En mi caso –más práctico– lo amo por lo bueno que ha dado de su origen a hoy. Del cine futuro, no sé. Así que esta escogencia de las diez mejores películas del año es más un acto de amor de mi parte por ellas. Si me entienden, perdonen las ausencias.

LEA MÁS: ‘Ixcanul’: la vida en el vientre de un volcán

PUBLICIDAD

Selección de lo mejor. Al terminar el 2016, siento ardor de orgullo al plantear como la mejor película de este año a un filme guatemalteco, de Jayro Bustamante: Ixcanul , con valor de colocarse en la vanguardia de un cine de tercer mundo, antes que ser vagón del cine del primer mundo.

Dicha película tiene complejidad psicológica, social y etnográfica, además de valores estéticos, que la hacen estar en el lugar que la hemos colocado, con la inolvidable actuación de María Mercedes Coroy. Es filme cargado de solidaridad.

Ese disfrute personal como crítico de cine continúa al plantear, en segundo puesto, la valentía de un filme como Mustang: Belleza salvaje , filme turco-francés de la mano de la directora Deniz Gamze Ergüven. Esta película indaga y no solo muestra sobre ese desorden social llamado “familia”, con cinco mujeres jóvenes llenas de vida, pero cosificadas por sus propios familiares y por la sociedad en general.

El tercer lugar en calidad he de concedérselo a un gran filme islandés: El valle de los carneros , dirigido con adhesión emotiva por Grímur Hákonarson, también guionista. El filme tiene un ritmo reposado en apariencia, porque su intensidad le bulle adentro del ánimo de los personajes: canto al amor humano.

Un filme valiente para los tiempos que corren y muy bien narrado se gana el cuarto lugar: En primera plana , de Tom McCarthy, sobre los silencios católicos a uno de sus propios errores: el de la pederastia.

Dentro del discurso fílmico de denuncia social coloco enseguida la bien lograda película La gran apuesta , de Adam McKay, sobre la quiebra del sector inmobiliario en Estados Unidos y la crisis económica que una vez más le fue recargada a los menos privilegiados.

LEA MÁS: ‘Rams’: el drama familiar en el que los carneros lo valen todo

Vejez y juventud. La película italiana Juventud bien puede colocarse en el sexto lugar, donde el director Paolo Sorrentino acude a determinado tratamiento visual y al humor cargado de ironía, lo mejor, para darnos un relato fascinante sobre el contraste entre vejez y juventud.

En el sétimo lugar he de poner un filme animado que bien puede estar en un estrato anterior. Se trata de Zootopia , de Byron Howard, guion ingenioso con habilidad en la denuncia para hablar de igualdad en un mundo animal, que bien puede ser humano. Es cine animado de fina elaboración en los aspectos técnico-formales.

PUBLICIDAD

Es difícil obviar una película como Sully: Hazaña en el Hudson , de Clint Eastwood, por el privilegio de estar ante un autor pleno como Eastwood, ante un filme progresivamente sustancioso, capaz de desentrañar no solo los acontecimientos que relata con suspenso, sino también de adentrarnos en lo profundo y contradictorio de la naturaleza humana.

Una película jordana ocupa el noveno lugar: Theeb: Sendero de valor , dirigida por Naji Abu Nowar. Con grandeza estética, cercana al género de vaqueros, con camellos en lugar de caballos, la película nunca abandona los rasgos del mejor cine intimista y se ubica en el arte de la tragedia, sobre la fatalidad.

Final del recuento. Cerramos esta lista de los mejores filmes del 2016 con una película que viene con nombre y apellido de su personaje: Steve Jobs , de la mano de un director de verdad: el británico Danny Boyle, quien exhibe ese estilo sin pausas, conciso, fuerte y tan necesario para la historia que aquí se narra sobre un sujeto metido en el trance de la revolución tecnológica.

Es posible que lo peor del año para el sétimo arte es la aparición de películas que apuestan y se sostienen sobre el exceso tecnológico, como un gallo al que le importa más la presencia de sus alas que la calidad de su canto. ¿Cuál será el límite?.











Comparta este artículo Entretenimiento Los mejores filmes del 2016, según el crítico de ‘La Nación’ Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Los mejores filmes del 2016, según el crítico de ‘La Nación’ Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.