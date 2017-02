Keylor Navas llega al cine con una película sobre su vida titulada 'Hombre de fe'

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

La Sabana

La historia de un pequeño niño que en su infancia jugaba a que era parte del Real Madrid y que siendo un adulto vio materializado su sueño, llega a la pantalla grande. La película estará inspirada en el reconocido arquero nacional Keylor Navas.

Las situaciones "positivas y negativas" que Navas tuvo que vivir para "estar donde estoy" se verán en la película que lleva por nombre Hombre de fe.

En conferencia de prensa, realizada este jueves 23 de febrero, la periodista Glenda Umaña se encargó de dar a conocer la noticia. Navas estuvo presente mediante videollamada, a través de la cual manifestó su ilusión por contar su historia.

"Para mí fue una ilusión muy grande, siempre uno piensa muchas cosas, pero esto no me pasaba por la mente. Entonces, ahí es donde uno se da cuenta lo sorprendente que es Dios en nuestra vida, que siempre hace cosas que uno no se imagina", dijo el portero.

Navas mencionó que su vida ha sido bonita en distintos momentos y que con el rodaje quieren demostrar que con fe se puede llegar lejos.

Hombre de fe empezará su preproducción el próximo mes, se estaría rodando entre mayo y junio y se proyectará en los cines costarricenses a partir del 25 diciembre de este año. La duración aproximada será de 90 a 100 minutos.

Jorge Obando, productor ejecutivo de la película, comentó que el 22 y 23 de diciembre habrá una premiere en Parque Viva, donde estará Navas compartirá con su familia y amigos.

El arquero del Real Madrid expresó que su familia ha sido un apoyo fundamental en esta experiencia y que como siempre han sido "su mano derecha".

Mensaje

Obando mencionó que la producción es iniciativa "de un grupo de personas que han seguido muy de cerca la trayectoria profesional y personal de Keylor Navas y han visto en su fe en Dios una fuente de inspiración".

El filme busca inspirar tanto a nivel deportivo como a nivel humano. La producción estará a cargo de PCP Productora y contará con el apoyo de patrocinadores e inversionistas costarricenses que aún no se han detallado.

Glenda Umaña, vocera oficial del proceso de producción y lanzamiento, mencionó que "la historia de Keylor no es solo la de un exitoso portero. Es un hombre que se ha esforzado, que ha sufrido, que ha padecido, que es agradecido y humilde. Su vida y testimonio nos llenan de fe, optimismo y esperanza".

Según lo mencionado en la conferencia, el Real Madrid dio su aval para la producción de la película tras dos años de negociaciones. Aún no se ha comunicado cuáles serían las facilidades que brindaría el club en el proceso.

VEA: Esposa de Navas presenta su nuevo proyecto empresarial

Aunque hay elementos espirituales, los encargados aseguraron que también habrán otros pilares que se abarcarán.

Casting

Los encargados del rodaje informaron de que realizarán un casting el próximo 17 y 18 de marzo en el Estadio Nacional. Ambos días las audiciones serán de 9 a. m. a 5 p. m. y estarán a cargo de CastingdeleFoco y PCP Promotora.

Los interesados, tanto profesionales como sin experiencia, pueden inscribirse de manera gratuita en el sitio web casting.keylornavaslapelicula.com donde deberán brindar los datos que se solicitan.

En total, la producción busca cinco personas que deberán cumplir los siguientes roles:

- Keylor niño (de 9 a 14 años)

- Keylor joven (de 17 a 20 años)

- Abuela de Keylor Navas (mujeres entre 50 y 60 años)

- Abuelo de Keylor Navas (hombres entre 55 y 65 años)

- Esposa de Keylor Navas (mujeres de ojos verdes entre los 20 y 30 años)

Navas reconoció que es difícil encontrar personas que se parezcan a él, pero que ven vital que pueda reflejar parte de su vida.

"Lo más importante que tienen que saber (los protagonistas) son los valores que queremos que se vean reflejados, que muestren a una persona fuerte y que vivan cada escena de la película como si la historia fuera suya", afirmó el guardameta.

También se buscarán extras que deben tener más de 8 años.

El arquero y su familia saldrán en algunas tomas, según se detalló en la conferencia de prensa.

Producción

Dinga Haines es la productora del largometraje. A su equipo se unen Luis Carballar, editor de filmes como Amores Perros (nominada al Óscar como mejor película extranjera y ganadora del Ariel por mejor edición); Christian Herrera quien será el director de fotografía y ha participado en cine y series de televisión como Criminal Minds 'Beyond Borders', Pretty Little Liars y Justified; además de Jorge Quesada y Liliana Ghiraldini, encargados de la dirección de arte. Michelle Duverrán será la responsable del vestuario.

Un porcentaje de lo recaudado con Hombre de fe, se donará a proyectos infantiles que Keylor Navas apoya, como lo es Fundación Piedad.

LEA: Andrea Salas: Más que la esposa del futbolista Keylor Navas











Comparta este artículo Entretenimiento Keylor Navas llega al cine con una película sobre su vida titulada 'Hombre de fe' Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Keylor Navas llega al cine con una película sobre su vida titulada 'Hombre de fe' Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.