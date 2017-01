Cine del 2016: del oro de Cannes a la temporada de los grandes premios

Es temporada de premios: hora de repasar lo mejor del cine internacional del 2016. No todo lo que brilla es oro, ni alcanza oro para tantas películas excelentes que se estrenan año con año, pero aquí reseñamos algunas que tuvieron poca exposición en Costa Rica, pero que merecen una atenta mirada.

El fotógrafo y director Carlos Segura Protti reseña algunos de los filmes que vio en el Festival Internacional de Cine de Cannes (en mayo del 2016) y que, en este último empujón de la temporada de premios, podrían llevarse nuevos reconocimientos. Las nominaciones a los Óscar se realizarán este martes 24.

Café Society - Woody Allen

El 69.º Festival de Cannes fue inaugurado por Woody Allen con una entrañable historia de amor ambientada en el idealizado Hollywood de los años 30 del siglo pasado. La película narra la vida de Bobby Dorfman (Jesse Eisenberg) un joven Neoyorquino que viaja a Hollywood con el propósito de obtener un trabajo en la industria cinematográfica con su tío Phil (Steve Carell) el cual es un reconocido representante de estrellas de cine. Ahí conoce a Vonnie (Kristen Stewart), amante secreta de su tío de quien tras múltiples veladas se enamora sin saber del particular triángulo amoroso en el que se verá envuelto.

Con la típica narrativa acelerada de Allen, Café Society nos sumerge en un nostálgico universo lleno de elegantes planos secuencia, cálidas luces y, por supuesto, jazz, haciéndonos espectadores de la sociedad hollywoodense de aquella época; desde la superficialidad de la clase alta hasta los problemas económicos en que viven familias de clase baja como la de Bobby este contraste es magníficamente fotografiado por Vittorio Storaro con tomas al inicio contrapicadas denotando así la inmensidad de la ciudad y el peligro e inestabilidad que supone para Bobby llegar por primera vez.

En definitiva es una película 100% Woody Allen, la cual aunque no será trascendental en su cinematografía, logrará calar en los espectadores de manera emotiva.

¿Se verá en Costa Rica? Estuvo en salas comerciales.

American Honey – Andrea Arnold

Desenfrenada, caótica y visceral: así es la nueva película de la directora inglesa Andrea Arnold. Es una road movie donde existe el viaje pero no el destino, y nos hace partícipes del trayecto de un grupo de jóvenes que atraviesa el sur de los Estados Unidos vendiendo suscripciones de revistas puerta a puerta. De la mano de Star (Sasha Lane), una adolescente que deja todo para seguir nada y unirse a Jake (Shia LeBeouf) y su grupo en una aventura en la que el sexo, las drogas y la aleatoriedad imperan sobre todas las cosas.

Aunque durante la obra no se indaga en la vida de cada uno de ellos, Arnold nos presenta personajes cuya psicología se balancea entre la realidad y la ficción, generando que nos identifiquemos con ellos por mas errantes que sean sus decisiones. A pesar de que el largometraje no cuenta con giros dramáticos importantes, Arnold nos da una feroz mirada de unos personajes que viven día a día un hedonismo que no se detiene ni cuando están trabajando, no nos ofrece la visión utópica de la Gran América, nos muestra más bien la cara de una sociedad marginada y controlada por el dinero.

¿Se verá en Costa Rica? Estuvo en el Costa Rica Festival Internacional de Cine y en diciembre en el Cine Magaly.

I, Daniel Blake – Ken Loach

I, Daniel Blake narra la vida de Daniel, un hombre de 59 años a quien, tras sufrir un ataque cardiaco el estado le quita su permiso de trabajo, al alegar que esto puede presentar un peligro para él. Durante el largometraje, Daniel intenta obtener su permiso de nuevo pero varios obstáculos se lo impiden. En la oficina del Sistema Nacional de Salud conoce a Katie, una madre soltera que llega con su familia al noreste de Inglaterra buscando una mejor vida, diversos problemas la hacen caer en la miseria hasta el punto de llegar a prostituirse para darle de comer a sus hijos. Ambas historias confluyen y se genera una hermosa historia de una sensibilidad y humanidad extraordinaria.

La galardonada película de Ken Loach es un grito de auxilio por esas personas que son digeridas por el sistema burocrático, una crítica a esa maquila que hegemónicamente controla a todos los seres humanos indiferentemente de edad o sexo. La película galardonada con la Palma de Oro no solo premia su calidad artística sino que hace una llamada de atención hacia las cuestiones mas humanas del siglo XXI.

¿Se verá en Costa Rica? No se ha anunciado.

The Handmaiden – Park Chan-Wook

Ambientada en la Corea de los años 30 durante la colonización japonesa, The Handmaiden es una particular historia narrada desde dos puntos de vista: por un lado el de la rica heredera Hideko (Kim Min-Hee) marcada por un estrepitosa infancia y por otro el de Sookie (Kim Tae-Ri) su nueva criada, ella junto a un falso conde (Ha Jung-Woo) planea ingresar a Hideko a un psiquiátrico y quedarse con su fortuna, ambas tramas confluyen al final y deja al descubierto una apasionante historia de amor entre dos mujeres.

Rodada con una gran sensorialidad y delicadeza inclusive en sus momentos mas grotescos The Handmaiden es una obra (según su director) "accidentalmente feminista", donde las mujeres son quienes dominan y dan motor a la trama en esta visceral obra donde las protagonistas se desnudan tanto física como emocionalmente y nos hacen parte del drama emocional por el que deben pasar.

Narrada magistralmente con atmósferas asfixiantes y tomas estáticas Park Chan-Wook deja claro una vez más que es uno de los directores que maneja el lenguaje cinematográfico a la perfección y le da su propia voz.

¿Se verá en Costa Rica? Estuvo en el Costa Rica Festival Internacional de Cine.

Paterson – Jim Jarmusch

Paterson, la nueva película del director Jim Jarmusch, es una obra que nos habla de la poética de lo cotidiano, de lo hermoso que puede llegar a ser vivir en una aparente monotonía y de lo mágico del día a día con los mismo acontecimientos. En una puesta en escena donde la voz en off de Paterson (Adam Driver) nos lee sus poemas las imágenes se suceden con una naturalidad magistral, cada plano exhuma su necesidad de acercarnos a los personajes y de que compenetremos con un protagonista que posee una sensorialidad particular hacia elementos que a simple vista son vanos y carentes de importancia.

Jarmusch apuesta todo en una película donde la narrativa es lenta y el lenguaje plano, corriendo el riesgo de "aburrir" mostrando una neutralidad y simplicidad de situaciones nos hace parte de la rutina de un chofer de bus el cual mira, escucha pero sobre todo siente el mundo que lo rodea. En definitiva, una de las grandes películas presentadas en el Festival de Cannes que no debe pasar desapercibida.

¿Se verá en Costa Rica? No se ha anunciado.

Juste la fin du monde - Xavier Dolan

Es sabido que, como creador de imágenes cinematográficas, Xavier Dolan posee una fuerza visual apabullante, capaz de sumergirnos en un caótico mundo de personajes que chocan y se unen al compás de una narrativa única que identifica casi toda su obra.

La nueva película del director canadiense, Juste la fin du monde siendo una de las mas esperadas durante el festival dejó mucho que desear. A pesar de que exhuma inolvidables momentos visuales y un lenguaje cinematográfico extraordinario la obra está cargada de secuencias que se suceden entretejiéndose sin control o sentido alguno, escenas donde los diálogos parecen una especie de horror vacui y fallan estrepitosamente al intentar generar contrapuntos dramáticos entre los histéricos personajes.

Basada en una obra del escritor francés Jean-Luc Lagarre, el director nos hace partícipes de la llegada de un joven dramaturgo (Gaspard Ulliel) que ha vivido 12 años en el exilio y regresa a su país para anunciar a su familia sobre su inminente muerte y en donde se reencuentra con un pasado difícil, lleno de rencores y heridas sin sanar.

Muy a pesar de estar narrada con su característico estilo estético, la película resulta manierista, poco natural, exceptuando secuencias puntuales donde la tensión logra mantenerse antes de extinguiste rápidamente, una obra donde se dota de especial importancia a la forma mas que al contenido e impide de esta manera transmitir las emociones y el drama en el que viven los personajes.

En definitiva es una obra contemplativa que debe ser vista desde una distancia que el mismo director genera.

¿Se verá en Costa Rica? No se ha anunciado.