El cine lo advierte: el cambio climático nos llevaría al infierno

La vil patada de Donald Trump, arremetida el miércoles contra el Acuerdo de París sobre el cambio climático, no cambiará las cosas en el cine. Las películas que nos hablan de un desgraciado futuro, producto del calentamiento global, seguirán produciéndose alrededor del mundo; incluso, incrementándose.

Es probable, sin exagerar, que Trump se convierta en el equivalente al Joker en una próxima sátira política, un desgarrador e incómodo documental, una ficción futurista o una inocente cinta de animación.

No sabemos lo que deparará tal pataleta. Lo que sí tenemos claro es que desde hace varios años el tema que preocupa a los ambientalistas de todo el mundo y pone en jaque la vida como la conocemos, ha asaltado la pantalla grande en todos sus géneros.

Son muchos los títulos, más un grupo de filmes sobresale por su inmensa popularidad, buenas críticas o premios recibidos en certámenes internacionales.

Una de ellas es Blade Runner (1982), que desde hace 35 años ya nos hacía pensar en un futuro poco alentador. La cinta, dirigida por Ridley Scott, plantea, entre otras cosas, intrigantes cuestionamientos sobre el cambio climático y la sobrexplotación de los recursos de nuestro planeta.

De la vieja camada de largometrajes también se puede incluir Waterworld (1995), filme que recibió abucheos de la crítica pero cuya popularidad enterró en todo el mundo ‘la espinita’ sobre lo que podría ocurrir a nuestros océanos y los bloques continentales.

En la cinta, Kevin Costner y compañía deben sobrevivir en un mundo en el que los casquetes polares se han derretido y toda la Tierra está cubierta de agua marina. Los hombres sobreviven en plataformas flotantes y su principal ocupación es la búsqueda de agua dulce.

Aunque la cinta parece algo exagerada, de alguna forma se ha vuelto profética. Ya la NASA nos ha puesto en alerta.

“Los casquetes polares de la Tierra están cambiando en un tiempo relativamente corto. Es decir, en cuestión de décadas, en lugar de miles de años como sería lo esperado”, explicó Eric Rignot, científico de la NASA.

Desde Waterworld , pasó casi una década sin que el tema del cambio climático se tocara con regularidad en la pantalla grande. Sin embargo, los reportes científicos que daban cuenta que el problema recrudecía, ayudaron a sacar a la luz The Day After Tomorrow (2004), de Roland Emmerich, una de las primeras grandes cintas taquilleras en poner el nombre “cambio climático” en la palestra.

Dos años después surgió Una verdad incómoda (2006), la pieza fílmica que tocó el problema desde sus vísceras e impactó a millones de personas de una forma didáctica e intelectual.

El documental, que sigue la campaña del exvicepresidente de Estados Unidos Al Gore para educar sobre el calentamiento global, fue incluido en los programas de ciencias de las escuelas de todo el mundo y recaudó casi $50 millones en de taquilla.

“Se trata del primer filme en desnudar este problema. Repito lo desnudó, no lo disfrazó. Un buen lugar para empezar y continuar un proceso de concienciación que difícilmente puede ser más urgente”, publicó The New York Times sobre el filme ganador de dos premios Óscar.

Ese mismo año coincidió el lanzamiento de otros revelador y emblemático filme: Children of Men , de Alfonso Cuarón.

Children of Men ilustra un caos total en el mundo. La trama no hace referencia directa al calentamiento global, pero coloca a la contaminación como uno de los detonantes del drama. ¿Es culpable la polución de la infertilidad de la población? Quizá.

Con licencia para denunciar, pero sobre todo educar a las nuevas generaciones, la animación no tardaría en entrarle al tema. Emblemático es el caso de Wall-E (2008), en el que vemos a un planeta Tierra en el que no crece ni una planta y tuvo que ser abandonado por la humanidad.

Otro ejemplo son las aventuras de Mumble, el pingüino bailador. Si en Happy Feet (2006) se tocó el tema de la pesca indiscriminada, en Happy Feet 2 (2011), el deshielo hace que los pingüino emperador sufran por el desprendimiento de un iceberg.

En este recuento no podía faltar Avatar , la cinta más taquillera de la historia. El filme, según James Cameron, aborda el tema del calentamiento global de una forma más filosófica.

“No pretendo ser un científico ni un especialista, pero a lo mejor se necesita a un artista para hablar sobre el cambio climático”, apuntó el cineasta a la revista Fotogramas.es.

“Los Navi (los indígenas de Avatar ) creen que todos los seres vivientes están conectados. Los ambientalistas actuales han demostrado que todos los sistemas del planeta se afectan unos a otros y que, por ese motivo, nuestras acciones tienen repercusiones globales”, agregó.

Un drama como The Road (2009), en el que el sol sube su temperatura para convertir el mundo en un páramo invernal, es otra referencia clara al calentamiento global. Mad Max (2015) también tiene lo suyo.

La cinta, de George Miller, expone consecuencias de una sociedad abusiva con la naturaleza. El filme, uno de los más recientes en pintar a un mundo aniquilado por la acción del hombre, pone en la palestra la disputa asesina por el manejo del agua y el petróleo.