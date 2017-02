Los adelantos de películas y series que vieron la luz en el Super Bowl

Los estudios de Hollywood aprovecharon el gran público del Super Bowl de este domingo para sacar a la luz los adelantos de películas y series más esperadas en las pantallas chica y grande, durante este 2017.

Las previas de los próximos estrenos del cine y la televisión debutaron ante un público de 117 millones de personas, la audiencia que logró la edición 51 del juego entre los New England Patriots y Atlanta Falcons.

Entre los avances que se publicaron la noche en que los Patriots se coronaron campeones estuvieron Ghost in the Shell, Guardians of the Galaxy Vol. 2, Wonder Woman, Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales y Logan.

También se publicaron nuevas escenas de Stranger Things, Transformers: The Last Knight, John Wick 2, Life: Vida inteligente, A Cure For Wellness, The Fate of The Fast and The Furious y Baywatch.

Vea todos esos adelantos a continuación:

1. Ghost in the Shell. Se basa en la saga de ciencia ficción Ghost in the Shell que narra la historia de The Major (Scarlett Johansson), un híbrido cyborg-humano femenino único en su especie, de operaciones especiales, que dirige un grupo operativo de elite llamado Sección 9. Se estrena en Estados Unidos en marzo.

2. Guardians of the Galaxy Vol. 2. Los Guardianes deberán luchar para mantener unida a su nueva familia mientras intentan resolver el misterio del verdadero linaje de Peter Quill. Viejos rivales se convertirán en nuevos aliados. Es la secuela de Guardianes de la Galaxia. Se estrena en Estados Unidos en mayo.

3. Wonder Woman. Antes de ser Wonder Woman era Diana, princesa de las Amazonas entrenada para ser una guerrera invencible. Diana ha sido criada en una isla paradisíaca protegida. Hasta que un día un piloto americano que tiene un accidente y acaba en sus costas le habla de un gran conflicto existente en el mundo: la Primera Guerra Mundial. Se estrena en Estados Unidos en junio.

4. Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales. El capitán Jack Sparrow se enfrentará a un grupo de piratas-fantasma comandados por una de sus viejas némesis, el terrorífico capitán Salazar, recién escapado del Triángulo de las Bermudas. Se estrena en Estados Unidos en mayo.

5. Logan: Ha pasado un año tras los eventos de X-Men: Days of Future Past. Logan decidió no volver a usar sus poderes ni sus garras, pero cuando una malvada organización liderada por Nathaniel Essex intenta utilizar al resto de mutantes que quedan en el mundo, convirtiéndolos en armas para usar en su beneficio, Logan se verá obligado a volver a ser Wolverine una vez más. Se estrana en marzo en Estados Unidos.

6. Stranger Things. La exitosa serie de ciencia ficción ubicada en los años 80, con la que el servicio de streaming se apuntó un gran éxito el verano pasado, regresará para una segunda temporada el próximo 31 de octubre, en el día de Halloween.

7. Transformers: The Last Knight. Rompe con los clásicos mitos de la franquicia Transformers y redefine lo que significa ser un héroe. Los seres humanos y los Transformers están en guerra; Optimus Prime se ha marchado. La clave para salvar nuestro planeta está enterrada en los secretos del pasado, en la historia oculta de los Transformers en la tierra. Se estrena en Estados Unidos en junio.

8. John Wick 2. El legendario asesino John Wick (Keanu Reeves) se ve obligado a salir del retiro por un exasociado que planea obtener el control de un misterioso grupo internacional de asesinos. Se estrena en Estados Unidos en febrero.

9. Life: Vida inteligente. Seis miembros de la tripulación de la Estación Espacial Internacional que están a punto de lograr uno de los descubrimientos más importantes en la historia humana: la primera evidencia de vida extraterrestre en Marte. Se estrena en Estados Unidos en marzo.

10. A Cure For Wellness. Un joven y ambicioso ejecutivo de empresa (Dane DeHaan) es enviado para traer de vuelta al CEO de su compañía, que se encuentra en un idílico pero misterioso "centro de bienestar", situado en un lugar remoto de los Alpes suizos. Se estrena en Estados Unidos en febrero.

11. The Fate of The Fast and The Furious. Octava entrega de la famosa franquicia, anunciada para estrenarse el 14 de abril de 2017.

12. Baywatch. Adaptación al cine de la serie Los vigilantes de la playa. Narrará la historia del esforzado socorrista Mitch Buchannon y su choque de carácter con un bravucón socorrista novato. Se estrena en Estados Unidos en mayo.











Comparta este artículo Entretenimiento Los adelantos de películas y series que vieron la luz en el Super Bowl Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Los adelantos de películas y series que vieron la luz en el Super Bowl Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.