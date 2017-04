Toretto vuelve

Dieciséis años de adrenalina y testosterona

La muerte de Paul Walker no condenó a la saga Rápidos y furiosos a un “alto” definitivo. La octava entrega llega este martes con un giro en la trama

Hay familias que no comparten lazos de sangre; lo que las une son las pasiones que corren por sus venas.

En la de Dom Toretto, por ejemplo, el frenesí rueda a unos 200 kilómetros por hora y aunque encuentre paradas en el camino, no sabe detenerse.

Aquella escena de Brian O’Conner y Toretto despidiéndose en un camino bifucardo bien pudo haber sido el final de la saga, tras la muerte de Paul Walker, el actor que encarnaba a su personaje más querido.

Contrario a todas las apuestas, aún quedaba algo de combustible en el tanque de Vin Diesel, el icónico Dom Toretto.

Rápidos y furiosos 8 hará rugir los motores a partir de hoy en los cines nacionales, aunque todo el clan de Toretto se haya retirado de las calles y haya encontrado, en apariencia, una vida normal.

Ahora, Dom y Letty están casados y Brian y Mia se apartaron por completo del ruedo. El resto del equipo fue exonerado de toda acusación.

Sin embargo, la calma no podía durar para siempre. Cipher (Charlize Theron), la ciberterrorista más peligrosa del mundo, juntará su camino con el de Dom para seducirlo y sumergirlo de nuevo en el mundo del crimen.

Esta vez, Toretto no tendrá escapatoria en una maraña de manipulación y traiciones y su lealtad por su familia callejera será puesta a prueba como nunca antes.

Entonces, la misión de Letty (Michelle Rodríguez) será la de pisar el acelerador para persuadir a su esposo de acompañar a Cipher en sus planes.

Entretanto, los neumáticos rodarán desde las playas de Cuba y las calles de la ciudad de Nueva York, hasta las heladas planicies del Mar de Barents en el Ártico, con el objetivo de detener a un anarquista del caos y traer a casa al hombre que los convirtió en una familia.

Nueva ruta. Esta octava entrega de la saga constituye el primer capítulo de la trilogía final, lo que significa que habrá dos filmes más: una en abril del 2019 y una última en el mismo mes del 2021.

Esta nueva película llega dos años después de la sétima entrega, la cual ostenta el récord mundial como la cinta que necesitó menos tiempo para alcanzar los $1.000 millones de taquilla: lo logró en 15 días.

Rápidos y furiosos 7 es, hasta ahora, el filme más exitoso de la saga, con una recaudación mundial de $1.516 millones, según el sitio especializado Box Office Mojo.

La razón de su éxito, en parte, se debe al trágico accidente que sufrió Walker el 30 de noviembre del 2013, cuando regresaba de una una actividad benéfica en favor de los afectados por el tifón en Filipinas.

El actor falleció sin haber completado la filmación de la sétima parte de la saga, lo que puso en aprietos a la producción. Finalmente, sus tomas fueron completadas por sus hermanos, Cody y Caleb.

La muerte del protagonista generó una respuesta masiva de los fans, quienes abarrotaron las salas para rendir un último homenaje a O’Conner, el agente del FBI que se infiltró en el mundo de los piques callejeros y que terminó por enamorarse de la hermana de Toretto.

Luego de que la cinta salió de las carteleras, y aún de luto, los productores, los ejecutivos de Universal Pictures y el resto del elenco se vieron enfrentados en la decisión sobre si la saga debía continuar.

“Solo quería continuar la saga si íbamos a hacer, colectivamente, la mejor trilogía”, comentó a la prensa Diesel, protagonista y productor de este octavo largometraje.

Sin embargo, la crítica no le augura el mismo éxito de la película que despidió a Walker, la cual logró un retorno ocho veces superior a su presupuesto de $190 millones.

Movie Pilot , por ejemplo, estima que recaudará $1.150 millones, una cifra buena, pero aún distante de su predecesora.

Pero, lejos de los datos numéricos, lo cierto es que el directo F. Gary Gray logró la fórmula perfecta para que este nuevo filme ni eche de menos a O’Conner ni decepcione a sus fans.

“ Rápidos y furiosos 8 [ The Fate of the Furious ] es tan ridículamente entretenida como podrías esperar. Ciertamente, es mejor que lo que sugerían sus tráilers, los cuales parecían más bien una parodia de cualquiera de las películas de la saga. De hechom, ninguna octava cinta de ninguna franquicia tendría derecho a ser tan divertida y efectiva como lo es esta”, promete la revista IGN .











