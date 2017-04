Vea el nuevo adelanto de 'Thor: Ragnarok'

El 2017 será un gran año para Marvel Studios. Además de Guardianes de la Galaxia Vol. 2 y Spiderman: Homecoming también estrena Thor: Ragnarok, cinta de la cual reveló su primer tráiler este lunes en YouTube.

El nuevo adelanto de Thor: Ragnarok muestra a Hela (Cate Blanchett), villana que pondrá en riesgo a todo Asgard. Thor (Chris Hemsworth) intentará hacerle frente, pero en el proceso verá cómo su martillo Mjolnir es hecho pedazos.

Tras ello, Thor es exiliado a otro planeta. Allí deberá pelear como gladiador y uno de sus oponentes será el Increíble Hulk (Mark Ruffalo), quien abandonó la Tierra en Avengers: Age of Ultron. Al parecer la bestia verde no recuerda a su compañero de luchas y está dispuesto a maltratarlo.

Además, regresa a la saga un favorito de millones: Loki, interpretado por el británico Tom Hiddleston. La última vez que vimos al personaje había reemplazado a Odín, el padre de los dioses, como gobernante de Asgard.

LEA MÁS: Marvel revela nueva imagen de 'Thor: Ragnarok' y una sinopsis de la película

De fondo, el teaser emplea el tema The Immigrant Song, de Led Zeppelin, tema que hace unos años se utilizó en la cinta The Girl With The Dragon Tatoo de Sony Pictures.

Thor: Ragnarok se estrenará el 27 de octubre en todo el mundo. Taika Waititi dirige el filme, cuyo elenco lo completan Idris Elba, Jeff Goldblum, Tessa Thompson y Anthony Hopkins.