Tercera mujer aseguró haber sido abusada por Polanski

Una tercera mujer aseguró haber sido sexualmente victimizada por el director de cine Roman Polanski cuando ella era menor. La mujer, aún no identificada, dará una conferencia de prensa con su abogada, Gloria Allred, próximamente.

La denuncia llega 40 años después de que Polanski drogó y abusó de Samantha Geimer, de 13 años de edad, en una sesión de fotos en la casa del actor Jack Nicholson. El controvertido cineasta negó la violación, pero admitió relaciones sexuales ilegales en 1979 y fue liberado de prisión tras pasar 42 días tras las rejas. Después de eso, dejó el país antes de haber sido sentenciado en Los Ángeles.

Polanski, director de cintas como El Pianista , Chinatown y Rosemary’s Baby ha vivido como fugitivo desde entonces y ha estado tratando de que el caso se cierre para volver a Estados Unidos sin ser arrestado.

En abril de este año, un juez de la Corte Superior de Los Ángeles, Scott Gordon, rechazó el último intento de que el polaco-francés de 83 años fuera juzgado a la distancia y determinó que Polanski primero debe regresar a Estados Unidos y someterse a la jurisdicción del tribunal antes de que el caso pueda resolverse.

Samantha Geimer instó en junio a un juez a resolver el caso de 40 años de antigüedad. “Le imploro que finalice definitivamente esto como un acto de misericordia para mí y mi familia”, dijo Geimer al juez del Tribunal Superior, Scott Gordon. “Somos seres humanos, no ganadores y perdedores”.

“Lo arrestaron. Sabía que lo sentía al día siguiente”, aseguró Gordon después de la audiencia. “Estaba segura de que al instante se arrepintió de lo que había hecho y deseó que no hubiera sucedido. Simplemente no fue tan traumático para mí como todo el mundo quisiera creer que fue. Yo era una joven adolescente sexualmente activa. Comprendí que le pasaban cosas peores a la gente. Así que no estaba tan traumatizada como todo el mundo piensa que debería haber estado”.

Otra mujer, también representada por Allred, lo denunció públicamente en el 2010. Charlotte Lewis, de Londres, que apareció en la película Piratas, de Polanski,en 1986, afirmó que el director abusó sexualmente de ella en un apartamento en París en 1982, cuando tenía 16 años. Polanski aún no ha sido sentenciado por esta acusación.