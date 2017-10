Periodista Maynor Solano renunció a canal 7

El periodista Maynor Solano, quien por trece años trabajó en Teletica Deportes y que hace un tiempo fungía como jefe de información de esa área informativa, dejó de laborar en el canal de La Sabana.

Tanto Solano como Jorge Martínez, director de Teletica Deportes, confirmaron a La Nación que se trató de una renuncia, la cual se hizo efectiva ayer miércoles.

"Llegamos a un buen acuerdo, yo renuncié. Se vienen cosas importantes en mi carrera", dijo Solano.

"Quiero dedicarle más tiempo a proyectos personales que tengo, entre ellos la comunicación de la Federación Costarricense de Tenis y el espacio Play Tenis, que es el único espacio de ese deporte en Costa Rica", agregó el periodista.

Entre las ocupaciones que tendrá ahora, Solano mencionó también su participación en el espacio El point, de Zoom Radio, y otros proyectos en Teletica Radio y TDmás.

"Me voy bien, le tengo mucho que agradecer a la familia Picado por la oportunidad que me brindaron. Fue muy bonito y una gran responsabilidad para mi representar a esta empresa", expresó Solano.

Solano aseguró que las experiencias que más atesora de su estancia en Teletica, fueron las coberturas de dos copas mundiales de futbol –Sudáfrica 2010 y Brasil 2014–, así como en el Mundial Sub-20 de Colombia.

En el 2015 Solano también fue parte del programa Dancing with the Stars, donde tuvo como pareja a la bailarina Alana Morales.

"En general me voy contento, pero sobre todo me voy muy complacido de haber compartido con grandes profesionales como Pilar Cisneros, Ignacio Santos, Mario Segura y Jorge Martínez", finalizó el comunicador.

El mismo Martínez agradeció a Solano los años de servicio a la empresa y le deseo éxito en sus nuevos retos.

"Ya desde hace tiempo él nos venía hablando que sus proyectos personales no eran compatibles con el tiempo que le tenía que dedicar a la empresa, por lo que iba a presentar la renuncia", expresó Martínez.

"Cada quien tiene derecho a buscar su realización personal, buscar nuevos rumbos. Nosotros le agradecemos todo lo que nos dio", agregó.

¿Cambios? Se le consultó a Jorge Martínez quién ocupará el puesto que Solano deja vacante, ya que entre pasillos suena fuerte el nombre del periodista Felipe Castro.

"Felipe tiene el perfil y la experiencia para asumir el puesto, pero no es una decisión que hayamos tomado todavía", aseguró Martínez.

"Los días en que Maynor estuvo de vacaciones Felipe fue el que tomó el mando y coordinó todo. Eso quiere decir que mientras nos acomodamos con la salida de Maynor, Felipe va a ser el encargado de asumir sus responsabilidades", finalizó.

Se rumoró también la llegada de Juan Ulloa, exficha de Repretel, a llenar la plaza que queda vacía en Teletica Deportes. Al respecto Martinez comentó: "Juan, es una de varias opciones, pero todo está muy fresco y no queremos tomar una decisión a la ligera.

Ulloa, por su parte, negó haber tenido un contacto con la televisora.

"Por ahora no me han llamado, pero no descarto nada. Yo sigo desempleado", expresó.