Soley Bernal: "'Despertar' me toca a nivel personal..."

Soley Bernal ya vio Despertar en el cine y no pudo evitar conmoverse.

Usualmente, los cineastas se sobrecogen por apreciar el fruto de su esfuerzo en la pantalla grande, pero en este caso se añade un ingrediente especial: la cinta está dedicada y, de alguna manera inspirada, en una 'niña milagro'.

"Se trata de mi sobrina, que sobrevivió a un tumor", recordó Bernal.

Por eso Despertar, cinta que se estrena este jueves en los cines ticos, hablará sobre la adversidad y pondrá a todos a cuestionarse sobre las prioridades de la vida.

Sobre esos detalles, el trabajo de Rafa Rojas como el protagonista de la cinta y la felicidad de Bernal al llevar al cine un drama –su género preferido–, habla esta pequeña conversación.

Luego de El lugar más feliz del mundo (2015), Despertar es su segunda película. Ya con la experiencia acumulada ¿cómo podría describir el desarrollo de esta nueva aventura fílmica?

"A mí el género que siempre me ha gustado es el drama. No fue casualidad que yo empezara haciendo la teleserie La cualquiera. Es por ello que para mí fue muy gratificante hacer Despertar, pues estoy en lo que me apasiona, me sentí más a gusto".

A parte del género, sustancialmente en qué se diferenció una producción de la otra.

Es una película que demanda mucho a nivel de dirección, pues Despertar es una película que se sostiene en las actuaciones. El peso del drama cae sobre el actor, no sobre las historias, sobre los valores o las locaciones.

"Ese detalle fue bastante demandante para nosotros, pues había que trabajar mucho las emociones de los personajes y las curvas narrativas de la historia. La película es muy auténtica a nivel de personajes".

Usted manifestó que esta película se la dedicó a su sobrina, quien pasó por una situación muy delicada de salud. Al ver ya la cinta terminada y la reacción del público, ¿qué sentimientos le invaden?

Me conmovió mucho verla, porque la película me toca a nivel personal. Además, yo recién vengo de Colombia y vi con mis propios ojos cómo va la recuperación de Sarita, que ha sido extraordinaria.

"Ya tengo ganas de que la película llegue a Colombia (el próximo año) para que mi familia la pueda ver.

¿Cómo se originó la escritura de este proyecto? ¿Fue Sarita el detonante?

Con este proyecto empecé cuando estuve explorando el tema la adversidad. Todos en la vida pasamos por momentos duros, el fracaso, la muerte y la enfermedad, y uno piensa que de esas cosas malas no puede salir nada bueno. Pero bueno, dicen que las bendiciones vienen empacadas de adversidad.

"Cuando empecé a escribir sobre la adversidad pasó lo de Sarita. Entonces comencé a a vincular elementos de la enfermedad con la historia. Comencé a darle forma a esta familia, que tiene mucho de cosas que le he experimentado en mi propio entorno".

No perder el tiempo, enfocarse en lo esencial. ¿Es ese el mensaje de la película?

Sí, es un tema de prioridad en la vida. Si vos te enfermás y te dicen que vas a morir en tres meses, no piensas que tengo que dejar todas las chambas listas. No, lo primero es renunciar al trabajo y comenzar a vivir.

"¿Por qué hay que dejarnos golpear por la adversidad para decidirnos a vivir en balance? Darnos cuenta de que lo más importante son nuestros hijos y que no se merecen crecer con el tele o en la guardería, sino que debemos pasar tiempo importante con ellos. Entonces sí, la cinta es un jalón de orejas en ese sentido".

¿Qué podría comentar sobre el trabajo de Rafa Rojas en la cinta?

El compromiso que tuvo con el personaje fue admirable. Él se tuvo que someter a unos tres cortes de cabello y a perder casi 20 kilos en el set, eso habla de la forma en que se entrega al personaje.

"Además, su trayectoria es muy notoria, se ve que tiene una formación muy sólida. La técnica que utilizó para la construcción del personaje fue realmente destacada".

Luego de Despertar, ¿cuál es el próximo proyecto fílmico de Soley?

"Seguimos trabajando en la película Parmenio (sobre el periodista Parmenio Medina). El proyecto ya está casi listo, tenemos el casting y la mitad de la coproducción. Estamos en ese esfuerzo, en el de conseguir la otra mitad, pues pronto queremos hacer el filme realidad.