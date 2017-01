Siga en vivo los Globos de Oro 2017

Esta noche se realiza la 74.° edición de los Globos de Oro. El musical La La Land llega como el gran favorito, con siete nominaciones a cuestas.

¿Qué sucederá? Entérese aquí.

Elle, la cinta que se estrenó este jueves en el cine Magaly, acaba de hacerse con el galardón de mejor pelcíula de habla no inglesa.

El momento nostálgico llegó: la gala de los Globos de Oro rinde un sentido homenaje a las actrices Carrie Fisher y su madre, Debbie Reynolds, fallecidas el 27 y 28 de enero, respectivamente.

Tras ganar el premio de los Critics' Choice, Zootopia consigue la estatuilla como mejor película animada.

La La Land no ha perdido ni un solo premio hasta ahora. En su tercera actuación con Emma Stone, Ryan Gosling se lleva el galardón como mejor actor protagónico de una película musical o de comedia. Damien Chazelle es, además, el mejor director del año. ¿Se llevará también el Óscar? Eso está por verse.

Olivia Colman, la ganadora de mejor actriz de reparto en miniserie o película para televisión por su papel de Angela Burr en The Night Manager, no asistió a la ceremonia en Los Ángeles.

Como se esperaba, Viola Davis consigue la estatuilla como mejor actriz de reparto por Fences.

Justin Hurtwitz supera al afamado Hans Zimmer (Hidden Figures) y se lleva el Globo de Oro a mejor banda sonora, por su trabajo en el musical La La Land. De inmediato, subió otra vez al escenario para ser reconocido en la categoría de mejor canción original: City of Stars. ¡Gran noche para Hurtwitz!

Y el mejor actor de miniserie o película televisiva es: ¡Hugh Laurie, por The Night Manager! "Esto tiene que ser una terrible equivocación", dijo con su característico humor quien es recordado por su papel como Doctor House.

Despampanantes, Nicole Kidman y Reese Witherspoon presentaron el premio a la mejor actriz en miniserie o película televisiva. En su tercera nominación, Sarah Paulson se llevó la estatuilla por su papel en The People v. O.J. Simpson: American Crime Story.

La miniserie también se llevó el galardón en su categoría, dejando atrás a The Dresser, The Night Manager y a The Night Of.

Atlanta, una serie sobre dos primos que se sumergen en el mundo del rap, se convierte en la mejor serie de comedia o musical del 2016.

Por primera vez, Tracee Ellis Ross (la hija de Diana Ross) sube al escenario para retirar un Globo de Oro. Ella ganó en la categoría de mejor actriz de comedia o musical, por Black-ish.

Billy Bob Thornton se lleva la segunda estatuilla de la noche por su papel de Billy McBride en Goliath.

El primer ganador de la noche es Aaron Taylor-Johnson, por su papel en la cinta Animales nocturnos, dirigida por Tom Ford.











