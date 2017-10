Reportero de Univisión pide a Eduardo Yañez $200.000 por agresión

Paco Fuentes, el reportero de Univisión que fue agredido por el actor Eduardo Yañez con una cachetada, elevó su caso a la corte de Los Ángeles y pide $200.000 de indemnización.

Según el programa Hoy , el reportero alega haber sufrido agresión y angustia emocional, por lo que pide el dinero o al menos un castigo justo para el artista, el cual podría conllevar varios meses de prisión.

Hace unos días, en el programa El Gordo y la Flaca , Yañez pidió disculpas públicas y se mostró arrepentido por lo acontecido. Sin embargo, Fuentes no pareció creer en sus palabras y lanzó una ofensiva más fuerte en la corte.

Esta no es la primera oportunidad en la que el protagonista de Fuego en la sangre se ve envuelto en actos de violencia. Según Univisión, una de las acusaciones más fuertes en su contra fue la realizada en el 2009 por su exesposa, Francesa Cruz, quien brindó fuertes declaraciones a medios mexicanos en aquel momento.

"Primero se ponía agresivo y después pasaba a golpearme. Me jalaba el pelo, me empujaba, me pegaba; fue terrible lo que viví. Definitivamente ninguna mujer merece vivir eso (...) Si no entró (a prisión) fue por lástima y porque se lo pedí a mi abogado, y en lugar de agradecerme eso, siguió tratándome mal. No lo metí a la cárcel porque tiene un hijo y una madre, por los años que viví con él y porque no soy así".