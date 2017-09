'Quebrada Ignacia': un filme tico que se gesta en las entrañas de Osa

Las batallas internas de Juan –un hombre de ciudad que se muda a vivir al corazón del bosque lluvioso–, son las que esculpirá en la pantalla grande Quebrada Ignacia, largometraje en desarrollo del cineasta nacional Álvaro Torres.

La nueva cinta, que se rodará en el 2019 en la Península de Osa, pretende reflejar un episodio en la vida de este singular personaje, que además de vivir rodeado de verde del bosque está inmerso en mundo de libros y manuscritos.

Juan parece un hombre tranquilo, pero todo podría cambiar en el momento menos esperado.

"Viví en Puerto Jiménez durante varios años. Fue ese el lugar donde empecé a hacer cine y sé que detrás de los rótulos que anuncian los hoteles boutique y ecológicos hay un pueblo atravesado por la violencia y los vicios de forma muy aguda. Allí nada es lo que parece ser", explicó Torres.

"Y así también es Juan, hombre de ciudad, educado, afable, pero muy cerca del punto de ebullición por los combates personales que libra", agregó el cineasta.

Quebrada Ignacia es el primer largometraje de ficción de Torres, quien recién finalizó su largometraje documental Nosotros las piedras, un filme sobre la cotidianidad y las carencias de un grupo de oreros en la zona sur del país.

En Quebrada Ignacia, por su parte, Torres explora tópicos como la masculinidad y la cultura patriarcal.

"Es filme sobre la masculinidad porque trata de un hombre (Juan), que no ha aprendido a estar solo, siempre ha tenido que estar en pareja. Él posee una serie de conductas patriarcales que no quiere seguir reproduciendo pero no sabe cómo hacer para eliminarlas", expresó el realizador.

"Precisamente ese detalle lo hace enojarse mucho, vivir frustrado. En la película veremos cómo explota el personaje debido a eso", agregó.

Acuerpado. Quebrada Ignacia es producido por Santiago Durán Mora y Chimbo Films, colectivo de jóvenes cineastas que produjeron el documental Tempo, que relata la historia de la Orquesta Sinfónica Nacional.

En el 2016, este filme obtuvo el Premio Nacional de Cultura Amando Céspedes Marín 2016.

El centro de Puerto Jiménez, en el sector de La Balsa, será el escenario exacto para filmar el nuevo drama. El rodaje está planeado para el segundo semestre del 2018.

"Es una zona de varias fincas con características muy particulares. Hasta ahora tenemos las locaciones ya listas, ahora estamos en búsqueda del elenco y las locaciones, así como el financiamiento para continuar con el proyecto", expresó Durán.

Para el productor, Quebrada Ignacia llamará la atención de la audiencia debido a que el director ha vivido en la zona y conoce las dinámicas de la sociedad.

"Para mí, ese detalle la hace más verosímil en comparación con otras películas que se hacen fuera del Área Metropolitana", agregó.

Empujón. Para seguir creciendo como proyecto y acercarse con más recursos a la etapa de rodaje, Quebrada Ignacia fue seleccionado en la plataforma internacional para desarrollo de proyectos 3 Puertos Cine.

3 Puertos Cine es una promotora fílmica que se desarrolla dos instancias: la primera en Chile, en el marco del AustraLab, y la segunda en México, en el marco de Distrital Formación.

"Durante la sesión en Chile los directores de los proyectos seleccionados abordan los aspectos estéticos, narrativos y conceptuales de la obra. A la sesión de México los directores, acompañados de sus productores, trabajan en conjunto los mismos aspectos, pero además tratan tópicos relacionados con la financiación del proyecto", destacó Torres.

Además, según Torres, el encuentro brinda la oportunidad de participar en un espacio de industria internacional, donde lo integrantes del taller podrán reunirse con otros profesionales de la industria en búsqueda de socios colaboradores.

En sus ediciones anteriores, 3 Puertos Cine ha acogido otros destacados proyectos costarricenses, tales como Ceniza Negra, de Sofía Quirós, y Medea, de Alexandra Latishev.