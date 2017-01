'Presos' será la primera película costarricense en Netflix

Contrato de proyección tiene una vigencia de 18 meses

El largometraje nacional Presos (2015), del cineasta Esteban Ramírez, se convertirá el jueves en la primer película costarricense en formar parte de la plataforma digital Netflix.

Además, después de la cinta guatemalteca Ixcanul (2015), Presos será la segunda cinta de la región en este sistema de reproducción en streaming.

El drama, dirigido por Esteban Ramírez, será parte de Netflix a partir del 19 de enero y estará disponible para 190 países.

Según Ramírez, Netflix tendrá disponible la película en un catálogo abierto y accesible para suscriptores de casi todo el mundo.

Específicamente, el contrato indica que el largometraje costarricense estará en Netflix durante 18 meses.

El drama carcelario, eso sí, no podrá verse en Estados Unidos por medio del sistema de entretenimiento en línea, pues la película tiene un contrato previo con HBO para ese país.

En el canal de cable, la cinta protagonizada por Natalia Arias (Gestación) y Leynar Gómez (Narcos), comenzará a verse a partir de agosto.

"Esto es una gran alegría. Yo lo tomo como el resultado de casi 20 años de esfuerzos dirigiendo, produciendo y logrando cosas en esta aventura del cine. Es una alegría representar a mi país", dijo Ramírez a La Nación.

"Este logro no solo me beneficiará a mí, sino a todo el cine tico. Esta es un gran ventana que se abre para la producción local –pues es otro espacio para distribuir y negociar películas–. Además, Presos podrá verse en países en los que, si no fuera por Netflix, sería muy difícil llegar", agregó el cineasta.

Presos cuenta la historia de Victoria (Arias), una atribulada chica que por su trabajo conoce a un recluso llamado Jason (Gómez) y comienza a relacionarse con él.

¿Cómo llegó Presos a formar parte del menú internacional de Netflix?

El proceso fue relativamente sencillo. Hace unos meses la distribuidora de la cinta –la empresa colombiana Cineplex–, ofreció el filme a los visores de Netflix y tras ser analizada fue admitida por la compañía.

"Me dijeron que la cinta gustó mucho. Que era entretenida y que tocaba un tema muy importante. Fue lo único que supe, pues yo no hago la negociación" expresó Ramírez.

Lo que sí destacó el cineasta, fue que el protagonismo de Leynar Gómez en la serie Narcos, también de Netflix, tuvo mucho que ver en la decisión de la compañía.

El año pasado Gómez encarnó a Limón, guardaespaldas de Pablo Escobar en la exitosa serie ambientada en Colombia.

"De alguna forma Gómez nos devolvió el favor. Nosotros ayudamos a Leynar enviando las mejores escenas de Presos al casting de Narcos. Ahora él, ya siendo una cara conocida, nos ayuda para que Presos tenga más realce", indicó.

"Es decir, como ya Leynar se les hace conocido, las personas pueden tender a ver la película por la asociación que hacen con la serie", agregó Ramírez.

Otro actor de Presos que tendrá un vínculo con Netflix será el colombiano Alejandro Aguilar, quien próximamente estará en las filas de la serie El Chapo.

En Presos, Aguilar hizo el papel de John Jairo, mentor de Victoria, el personaje femenino.

Secreto. Ramírez no quiso revelar el monto pagado por Netflix para hacerse los derechos de la película, pues adujo que por contrato no están autorizados para brindarlo.

Sí reveló que en Netflix se paga un monto fijo por los derechos de la cinta y no por las reproducciones que tendrá en el sistema.

"No importa el monto, que aunque es importante jamás se va a comparar con el que le pagan a películas ganadoras del Óscar y de cineastas de más renombre", afirmó Ramírez.

"Eso sí, nos permite tener una ganancia para irnos pagando un sueldo digno para nosotros. Pero yo creo que esto no es por plata: lo que vale oro es la oportunidad de que la cinta se vea en todo el mundo", finalizó.

El contrato firmado con Netflix y HBO no es el único conseguido por la distribuidora de la cinta. Presos ya está disponible en iTunes para toda América Latina y saldrá para el mercado estadounidense el 23 de enero.

