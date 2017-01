'Batman v Superman' y 'Zoolander 2' lideran nominaciones a lo peor del cine

Premios Razzie:

El muy ridiculizado choque entre superhéroes Batman v Superman: Dawn of Justice y la tardía secuela de comedia Zoolander 2, encabezan la lista de nominados a la 37.° edición anual de los premios Razzie, a lo peor del cine.

Zoolander 2 y Batman v Superman obtuvieron nueve y ocho candidaturas respectivamente.

LEA MÁS: Crítica de cine: 'Batman vs. Superman: El amanecer de la justicia'

Ambas compiten por el premio a la peor película, junto a Gods of Egypt, Independence Day: Resurgence, Dirty Grandpa y el documental político Hillary's America: The Secret History of the Democratic Party.

Entre los actores nominados a peor actor figuran: Ben Affleck (Batman v Superman: Dawn of Justice), Gerard Butler (Gods of Egypt & London Has Fallen), Henry Cavill (Batman v Superman: Dawn of Justice), Robert De Niro (Dirty Grandpa), Dinesh D'Souza (Hillary's America: The Secret History of the Democratic Party) y Ben Stiller (Zoolander No. 2).

LEA MÁS: Crítica de cine: 'Zoolander 2'

Por el "galardón" a peor actriz figuran Megan Fox (Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows), Tyler Perry(BOO! A Medea Halloween), Julia Roberts (Mother's Day), Becky Turner (Hillary's America: The Secret History of the Democratic Party), Naomi Watts (Divergent Series: Allegiant & Shut-In) y Shailene Woodley, (Divergent Series: Allegiant).

Los "ganadores" de este certamen de la vergüenza se conocerán el 25 de febrero, en la víspera de los premios Óscar.

Vea la lista que completa los nominados a los premios Razzie:

Peor actriz secundaria

Kate Hudson (Mother's Day)

Julianne Hough (Dirty Grandpa)

Aubrey Plaza (Dirty Grandpa)

Jane Seymour (Fifty Shades of Black)

Sela Ward (Independence Day: Resurgence)

Kristen Wiig (Zoolander No. 2)

Peor actor secundario

Johnny Depp (Alice Through the Looking Glass)

Nicolas Cages (Snowden)

Johnny Depp (Alice Through the Looking Glass)

Will Ferrell (Zoolander No. 2)

Jesse Eisenberg (Batman v Superman: Dawn of Justice)

Jared Leto (Suicide Squad)

Owen Wilson (Zoolander No. 2)

Peor remake o secuela

Alicia a través del espejo

Batman v Superman: El amanecer de la justicia

50 sombras más oscuras

Independece Day: Resurgence

Ninja Turtles: Fuera de las sombras

Zoolander 2

Peor combinación en pantalla

Ben Affleck y su 'BFF' Henry Cavill (Batman v Superman: El amanecer de la justicia)

Cualquier Dios egipcio o mortal de (Dioses de Egipto)

Johnny Depp y su voluminoso traje (Alicia a través del espejo)

El elenco entero que una vez fueron actores respetados (Belleza oculta)

Tyler Perry y esa misma peluca gastada (BOO! A Medea Halloween)

Ben Stiller y su 'BFF' Owen Wilson (Zoolander 2)

Peor director

Dinesh D'Souza y Bruce Schooley (Hillary's America: The Secret History of the Democratic Party)

Roland Emmerich (Independece Day: Resurgence)

Tyler Perry (BOO! A Medea Halloween)

Alex Proyas (Dioses de Egipto)

Zack Snyder (Batman v Superman: El amanecer de la justicia)

Ben Stiller (Zoolander 2)

Peor guion

Batman v Superman: El amancer de la justicia

Dirty Grandpa

Dioses de Egipto

Hillary's America: The Secret History of the Democratic Party

Independe Day: Resurgence

Escuadrón suicida