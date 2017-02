'Moonlight' es la mejor película del 2017, por error anunciaron 'La la Land'

¡Histórico! Error hizo a La La Land la mejor película por un minuto, pero el Óscar le pertenecía a Moonlight, del director Barry Jenkins.

En una de las peores metidas de pata en premiaciones de la Academia, el actor Warren Beatty, anunció al musical de Damien Chazelle como la gran ganadora de la noche.

Momentos después de que el elenco y equipo de producción de La La Land subiera a recibir el galardón, con el Óscar en mano, Jordan Horowitz, productor de La la Land, interrumpió el momento para decir que se trataba de un error, que, en realidad, la gran ganadora de la noche era la cinta Moonlight.

Jordan Horowitz, productor de la película 'La la land', interrumpió los discursos de agradecimiento para aclarar que el filme ganador de la categoría de mejor película era 'Moonlight', por lo que invitó a todo el equipo a subir al escenario a recibir la estatuilla. (AP) El actor Warren Beatty aclara que le dieron el sobre equivocado, por lo que titubeó al momento de anunciar al ganador de la mejor película. Minutos después salió a aclarar el motivo de la equivocación. (AP) Esta fue la reacción de Ryan Gosling al enterarse de que el filme que protagonizaba no era el ganador de la categoría de mejor película. (AP) El equipo del filme 'Moonlight' subió al escenario para recibir el Óscar de la categoría como mejor película. (AP)

Warren Beatty se disculpó. "Quiero explicarles lo ocurrido", dijo el ícono de Hollywood. "Cuando abrí el sobre decía Emma Stone, La La Land. Por eso tardé tanto en anunciarlo".

En son de broma, Jimmy Kimmel, el anfitrión de los premios responsabilizó en broma a Steve Harvey, presentador del certamen de belleza Miss Universo, quien en 2015 anunció erróneamente a Miss Colombia como la reina.

Hollywood contra Trump

Como ya se había anticipado, la 89.° entrega de los premios más importantes de la industria cinematográfica, los Óscar de la Academia, se convirtieron en un megáfono para las grandes figuras de Hollywood en el que enviaron mensajes con alto contenido político.

En una densa ceremonia sumergida en un convulso ambiente político, y con millones de telespectadores en todo el mundo, la gala fue aprovechada para criticar las polémicas políticas del presidente estadounidense Donald Trump, y para corregir la polémica racial que ensombreció las últimas dos ediciones.

El anfitrión, Jimmy Kimmel, aprovechó (y gozó) la oportunidad para lanzar algunos dardos. "Esta transmisión la están viendo millones de estadounidenses y en todo el mundo, en más de 225 países que ahora nos odian", bromeó al arranque."Algunos podrán venir aquí esta noche y darán un discurso sobre los que el presidente de Estados Unidos tuiteará en mayúsculas a las 5 de la mañana mientras alivia el intestino. Y creo que eso es excelente".

Preguntó además si había presentes reporteros de CNN o el New York Times. "Abandonen el edificio de inmediato", expresó sobre la última polémica con medios a la que se ha enfrentado la Casa Blanca, cuando prohibió la entrada de algunos medios a una conferencia de prensa. “Quiero agradecer a Donald Trump. ¿Se acuerdan cuando el año pasado los Óscar eran los que se veían racistas?”.

Además, el director iraní Asghar Farhadi, quien obtuvo el obtuvo el premio a la mejor película de lengua extranjera por segunda ocasión (esta vez por The Salesman), no asistió a la ceremonia por el nuevo decreto migratorio de la administración Trump.

"Siento mucho no estar con ustedes esta noche. Mi ausencia es por respeto a la gente de mi país y de esas otras seis naciones a las que ha faltado el respeto la ley inhumana que prohíbe su entrada a Estados Unidos. Dividir el mundo en categorías de 'nosotros' y 'nuestros enemigos' genera miedo", dijo en su nombre la científica iraní Anousheh Ansari, que leyó un comunicado.

Otro de los afectados por la política migratoria y también premiado en la celebración, fue el cinematógrafo sirio de 21 años, Khaled Khateeb, a quien se le fue denegada su entrada al país.

El joven fue el director de fotografía del documental corto y ganador de la estatuilla, Cascos Blancos.

Los ganadores

Uno de los premios más importantes de la noche, mejor dirección, se lo llevó el director Demien Chazelle por su película La La Land. El aclamado musical se llevó a casa seis de los 14 premios en los que estaba nominado.

“Esta es una cinta sobre el amor y fui lo suficientemente afortunado para enamorarme mientras la hacía”, expresó Chazelle cuando agradeció a su novia.

Después de dos años su carrera se consagró este domingo por su protagónico en Manchester frente al Mar. Finalmente se unió junto a su hermano Ben, entres los actores que ostentan una estatuilla. A su vez, Emma Stone agradeció a su compñero Ryan Gosling. “Has sido el mejor compañero en esta loca aventura”, le dijo.

El actor Mahershala Ali se convirtió en el primer musulmán en recibir un premio de la Academia. Se llevó el galardón de mejor actor de reparto por su participación en la cinta Moonlight, un drama de Barry Jenkin sobre un joven negro gay en los barrios bajos de Miami, la cual se impuso también en los Premios Spirit del Cine Independiente al obtener seis galardones que incluyeron mejor película. Este domingo competía por ocho estatuillas.

Se enfrentaba a los actores Jeff Bridges (Comanchería), Lucas Hedges (Manchester frente al mar), Dev Patel (Lion) y Michael Shannon (Animales nocturnos).

En su tercera nominación para Viola Davis, recibió la estatuilla por su participación en Fences. Se convirtió en la primera mujer afroamericana en ganar el Tony, el Emmy y el Óscar. Ofreció uno de los discursos más emotivos de la gala y fue una de las representantes diversidad racial entre los ganadores.

“Me convertí en artista porque es la única profesión que celebra lo que significa vivir la vida”, dijo emocionada.

Una versión de Óscars de la clásica cápsula del programa de Jimmy Kimmel (Mean Tweets), una lluvia de confites y las presentaciones de John Legend (Auditions de La La Land) y de Auli'i Cravalho (How Far I'll Go de Moana) fueron algunos de los puntos altos de la gala.

Lista completa de ganadores:

Mejor película

Moonlight

Manchester frente al mar

La La Land

Comanchería

La llegada

Hasta el último hombre

Lion

Fences

Figuras ocultas

Mejor dirección

Damien Chazelle (La La Land)

Kenneth Lonergan (Manchester frente al mar)

Barry Jenkins (Moonlight)

Dennis Villeneuve (La llegada)

Mel Gibson (Hasta el último hombre)

Mejor actor protagonista

Casey Affleck (Manchester frente al mar)

Ryan Gosling (La La Land)

Viggo Mortensen (Captain Fantastic)

Denzel Washington (Fences)

Andrew Garfield (Hasta el último hombre)

Mejor actriz protagonista

Isabelle Huppert (Elle)

Ruth Negga (Loving)

Natalie Portman (Jackie)

Emma Stone (La ciudad de las estrellas 'La La Land')

Meryl Streep (Florence Foster Jenkins)

Mejor actor de reparto

Mahershala Ali (Moonlight)

Jeff Bridges (Comanchería)

Lucas Hedges (Manchester frente al mar)

Dev Patel (Lion)

Michael Shannon (Animales nocturnos)

Mejor actriz de reparto

Viola Davis (Fences)

Naomie Harris (Moonlight)

Nicole Kidman (Lion)

Octavia Spencer (Figuras ocultas)

Michelle Williams (Manchester frente al mar)

Mejor película animada

Kubo y las dos cuerdas mágicas, de Travis Knight

Vaiana, de Ron Clements, Don Hall, John Musker y Chris Williams

Mi vida de Calabacín, de Claude Barras

La tortuga roja, de Michael Dudok de Wit

Zootopia, de Byron Howard, Rich Moore y Jared Bush

Mejor guion original

Taylor Sheridan, por Hell or High Water

Damien Chazelle, por La La Land

Giorgos Lanthimos y Efthimis Filippou, por Langosta

Kenneth Lonergan, por Manchester frente al mar

Mike Mills, por 20th Century Women

Mejor guion adaptado

Eric Heisserer, por La llegada

August Wilson, por Fences

Allison Schroeder y Theodore Melfi, por Figuras ocultas

Luke Davies, por Lion

Barry Jenkins y Tarell Alvin McCraney, por Moonlight

Mejor película de habla no inglesa

El viajante (Irán, Asghar Farhadi)

Toni Erdmann (Alemania, Maren Ade)

Land of Mine (Bajo la arena) (Dinamarca, Martin Zandvliet)

Tanna (Australia, Bentley Dean y Martin Butler)

Un hombre llamado Ove (Suecia Hannes Holm)

Mejor fotografía

Linus Sandgren, por La La Land

Bradford Young, por La llegada

Rodrigo Prieto, por Silencio

James Laxton, por Moonlight

Greig Fraser, por Lion

Mejor diseño de producción

La llegada (Patrice Vermette y Paul Hotte)

Animales fantásticos y dónde encontrarlos (Stuart Craig y Anna Pinnock)

¡Ave, César! (Jess Gonchor y Nancy Haigh)

La La Land (David Wasco y Sandy Reynolds-Wasco)

Passengers (Guy Hendrix Dyas y Gene Serdena)

Mejor vestuario

Aliados (Joanna Johnston)

Animales fantásticos y dónde encontrarlos (Colleen Atwood)

Florence Foster Jenkins (Consolata Boyle)

Jackie (Madeline Fontaine)

La La Land (Mary Zophres)

Mejor montaje

La llegada (Joe Walker)

Hasta el último hombre (John Gilbert)

Hell or Higt Water (Jake Roberts)

La La Land (Tom Cross)

Moonlight (Nat Sanders y Joi McMillon)

Mejores efectos visuales

El libro de la selva (Robert Legato, ASC, Andrew R. Jones, Adam Valdez y Dan Lemmon)

Rogue One: Una historia de Star Wars (John Knoll, Mohen Leo, Hal Hickel y Neil Corbould)

Marea negra (Craig Hammack, Jason Snell, Jason Billington y Burt Dalton)

Kubo y las dos cuerdas mágicas (Steve Emerson, Oliver Jones, Brian McLean and Brad Schiff)

Doctor Strange (Stephane Ceretti, Richard Bluff, Vincent Cirelli y Paul Corbould)

Mejor maquillaje y peluquería

A Man Called Ove (Eva von Bahr y Love Larson)

Star Trek: Más allá (Joel Harlow y Richard Alonzo)

Escuadrón Suicida (Alessandro Bertolazzi, Giorgio Gregorini y Christopher Nelson)

Mejor montaje de sonido

La llegada (Sylvain Bellemare)

Marea negra (Wylie Stateman y Renée Tondelli)

Hasta el último hombre (Robert Mackenzie y Andy Wright)

La La Land (Ai-Ling Lee y Mildred Iatrou Morgan)

Sully (Alan Robert Murray y Bub Asman)

Mejor mezcla de sonido

La llegada (Bernard Gariépy Strobl y Claude La Haye)

Hasta el último hombre (Kevin O'Connell, Andy Wright, Robert Mackenzie y Peter Grace)

La La Land (Andy Nelson, Ai-Ling Lee y Steve A. Morrow)

Rogue One: una historia de Star Wars (David Parker, Christopher Scarabosio y Stuart Wilson)

13 horas: Los soldados secretos de Bengasi (Greg P. Russell, Gary Summers, Jeffrey J. Haboush y Mac Ruth)

Mejor banda sonora

Mica Levi, por Jackie

Justin Hurwitz, por La La Land

Dustin O'Halloran y Hauschka, por Lion

Nicholas Britell, por Moonlight

Thomas Newman, por Passengers

Mejor canción

Audition (The Fools Who Dream), de La La Land

Can't Stop the Feeling, de Trolls

City of Stars, de La La Land

The Empty Chair, de Jim: The James Foley Story

How Far I'll Go, de Vaiana

Mejor documental

O. J.: Made in America, de Ezra Edelman

Life, Animated, de Roger Ross Williams

13th, de Ava DuVernay

Fuego en el mar, de Gianfranco Rosi

I Am Not Your Negro, de Raoul Peck

Mejor cortometraje de ficción

Timecode, de Juanjo Giménez

Sing (Mindenki), de Kristof Deák

Ennemis Intérieurs, de Sélim Azzazi

La Femme et le TGV, de Timo von Gunten

Silent Nights, de Aske Bang

Mejor cortometraje documental

Extremis, de Dan Kraus

Joe's Violin, de Kahane Cooperman

Watani: My Homeland, de Marcel Mettelsiefen

The White Helmets, de Orlando von Einsiedel

4.1 Miles, de Daphne Matziaraki

Mejor cortometraje animado

Blind Vaysha, de Theodore Ushev

Borrowed Time, de Andrew Coats y Lou Hamou-Lhadj

Pear Cider and Cigarettes, de Robert Valley

Pearl, de Patrick Osborne

Piper, de Alan Barillaro











