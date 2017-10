'El sonido de las cosas' representa a Costa Rica en los premios Goya

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España hizo oficial la preselección de las 16 películas que concursarán por una nominación al Goya en la rama de mejor película Iberoamericana.

Entre ellas destaca la cinta nacional El sonido de las cosas, de Ariel Escalante.

La lista completa fue publicada en el sitio web de los Premios Goya, con miras a la gala de premiación que se realizará el 3 de febrero del 2018.

El sonido de las cosas se estrenó en mayo en las salas costarricenses de cine y desde ese entonces ha tenido un exitoso recorrido por diferentes países y festivales. La película también fue presentada para los premios Óscar en la categoría de mejor película en lengua extranjera.

"La selección en los Goya significa muchas cosas. Me satisface mucho representar a Costa Rica y que el cine siga siendo una herramienta para desmitificar ante el mundo aquel concepto de Banana Republic, que aún tienen muchos sobre nosotros", dijo Escalante.

"En este momento el cine es uno de los mejores productos que podemos exportar, es portador de arte y cultura para el mundo, y es un honor que sea nuestra película la abanderada",agregó el cineasta.

El sonido de las cosas narra el drama de Claudia (Liliana Biamonte), joven a quien le emociona ser enfermera y salvar vidas. Sin embargo, la angustia le sobreviene de la forma más dolorosa posible. Su prima Silvia, quien vivía con ella, se suicida y deja una habitación vacía en la casa.

"En la casa todo suena a Silvia, todo le recuerda su incapacidad de llorar", se detalla en la sinopsis del largometraje.

Competencia. La lista de preseleccionadas en el apartado iberoamericano la completan las cintas sudamericanas Zama, de la directora Lucrecia Martel (Argentina); Bingo: el rey de las mañanas, de Daniel Rezende (Brasil); Una mujer fantástica, de Sebastián Lelio (Chile)y Viejo calavera, de Kiro Russo (Bolivia).

También destacan las cintas Amazona, de Clare Weiskopf (Colombia); Translúcido, de Leonard Zelig (Ecuador); Otra historia del mundo, de Guillermo Casanova (Uruguay); Ejercicios de memoria, de Paz Encina (Paraguay) y La última tarde, de Joel Calero (Perú).

Además lucharán por una nominación Tempestad, de Tatiana Huezo (México); Las mujeres del Wangki, de Rossana Lacayo (Nicaragua); Kimura, de Aldo Rey Valderrama (Panamá) y Carpinteros, de José María Cabral (República Dominica).

Portugal, por su parte, es el único país europeo que participa de la categoría, será representado por Säo Jorge del director Marco Martins.

A la espera. De las 16 películas preseleccionadas se elegirán cinco como finalistas, por lo que El sonido de las cosas tendrá que esperar hasta diciembre para conocer si accede a la etapa de nominaciones.

Sin embargo, con respecto a seguir en la competencia, Escalante no se hace expectativas.

"No tengo expectativas, creo que al final son pocas las cintas que quedan nominadas y existe mucha competencia. No adelanto nada, no quiero decir que sea una causa perdida, pero es mejor ir paso a paso", finalizó Escalante.

En ediciones pasadas, películas como Presos y Tr3s Marías han representado al país en los premios Goya. Ninguna de las dos clasificó a la etapa final.