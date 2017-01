Lista de ganadores de los People´s Choice Awards

La película Buscando a Dory se coronó como la película favorita del público y The Big Bang Theory como la serie favorita

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Nombres como Robert Downey Junior, Johnny Depp, Tom Hanks, Ellen DeGeneres y Dwayne 'La Roca' Johnson sobresalieron en la edición de esta noche de los Peoples Choice Awards.

Joel McHale fue el conductor de una ceremonia que resultó distendida y plagada de buen humor.

DeGeneres, al obtener tres trofeos esta noche, rompió el récord como la persona con más premios en la historia de este certamen. Suma 20 en toda su carrera y por eso fue el punto más alto de la velada.

Las demás figuras, al menos, subieron al escenario para festejar y recibir uno de los reconocimientos. Hanks, por ejemplo, como actor favorito de drama.

A continuación la lista completa de galardones:

Icono favorito del cine: Johnny Depp

Película favorita: Buscando a Dory

Comedia favorita de televisión: The Big Bang Theory

-Actriz favorita de comedia (televisión): Sofia Vergara

-Comedia nueva de televisión: Man With a Plan

-Drama nuevo de televisión: This Is Us

-Artista favorito: Fifth Harmony

-Actor favorito nueva serie de tv: Matt LeBlanc

-Actriz favorita en nueva serie de tv: Kristen Bell.

-Show favorito de competencia: The Voice

-Artista favorito de Hip-hop: G-Easy

-Actriz favorita de drama (televisión): Priyanka Chopra

-Actriz favorita en serie premium: Sarah Jessica Parker

-Actor favorito de acción: Robert Downey Junior

-Actor favorito de una serie premium: Dwayne Jonhson

-Actor de comedia favorito (película): Kevin Hart

-Actriz favorita (TV Crimen-drama): Jennifer Lopez

-Canción favorita: Can't Stop the feeling, de Justin Timberlake

-Actriz favorita de drama (película): Blake Lively

-Actor favorito de drama (película): Tom Hanks

-Actriz favorita de comedia (película): Melissa McCarthy

-Álbum favorito: Blake Shelton, If I'm Honest

-Comedia favorita: Fuller House

-Comedia favorita de cable: Baby Daddy

-Voz favorita de película animada: Ellen DeGeneres (Buscando a Dory)

-Presentador favorito de TV diurna: Ellen DeGeneres

-Colaboración en comedia: Britney Spears y Ellen DeGeneres

-Estrella favorita en redes sociales: Cameron Dallas

Mejor artista masculino: Justin Timberlake

-Mejor serie de drama: Grey's Anatomy











Comparta este artículo Entretenimiento Lista de ganadores de los People´s Choice Awards Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Lista de ganadores de los People´s Choice Awards Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.