El amorío de Penélope Cruz y Javier Bardem en 'Jamón, jamón' festeja 25 años

La primera vez que la pantalla grande vio a Penélope Cruz, era apenas una adolescente que se dejaba caer entre los brazos de Javier Bardem en el legendario filme Jamón, jamón.

Justo ahora, la cinta del director Bigas Luna llega a un cuarto de siglo, mientras que Cruz y Bardem tienen ya siete años de matrimonio y dos hijos: Leo y Luna (en honor a quien los unió por primera vez).

La historia parece demasiado romántica, pero sus matices no son tales. José Luis (Jordi Mollà) es el hijo de una adinerada familia que posee una fábrica de ropa interior masculina. Ahí trabaja Silvia (Cruz), quien resulta embarazada del muchacho. Para impedir la boda, los padres de José Luis contratan a Raúl, un aspirante a torero, para que seduzca a su nuera. Ese impetuoso joven no es otro que Javier Bardem.

Cruz se cruzó por primera vez a sus 14 años con el cineasta que la convritió en un ícono de la sensualidad española. Era ávida lectora de Las edades de Lulú y cuando se enteró de que habría un casting abierto, no dudó en participar.

"De un cuarto salió un señor con cara de pillo. Se llamaba Bigas Luna, y yo (a escondidas) ya había visto algunas de sus películas. Lo primero que Bigas me preguntó fue mi edad. Le dije que tenía 17 años y él, siempre con mucha dulzura y sin hacerme sentir mal, se rió en mi cara y me dijo: "Bueno, no podrás hacer esta película pero te llamaré para otra cuando seas más mayor", relató la actriz en una carta póstuma al director.

"Yo me fui a mi casa pensando que, por supuesto, nunca me llamaría, pero también contenta por el respeto y cariño con el que este señor con pinta de osito me había tratado", prosiguió.

Para su sorpresa, pasados los años recibió una llamada de Luna, quien en cumplimiento de su promesa, le ofrecía el papel protagónico de Jamón, jamón. "Bigas se acordaba de mí y quería verme para su siguiente película. La película que me cambió la vida", escribió la actriz en la revista española Fotogramas.

Cuando Cruz aceptó el rol, tenía tan solo 16 años, pero el 4 de setiembre de 1992, cuando se estrenó la cinta, ya había cumplido la mayoría de edad.

Empero, rodar las escenas de sexo –en las que incluso dejó sus pechos al descubierto– le provocó un trauma, según ella misma admitió después.

"Me provocó un fuerte rechazo a cualquier cosa que tuviera algo que ver con lo sexual o lo sensual. Me corté el pelo a lo chico y no hice ninguna escena de amor, ni tan siquiera con besos, durante varios años", dijo a The Sun en el 2012.

Cruz y Bardem coincidieron de nuevo en El amor perjudica seriamente la salud (1996) y Carne Trémula (1997), filmes en los que, sin embargo, no compartieron escenas.

Una década más tarde, volvieron a encontrarse en Vicky Cristina Barcelona, de Woody Allen. Fue entonces cuando la chispa del amor surgió entre ambos actores, esta vez en la vida real.

Se casaron en secreto en julio del 2010 en una isla de Las Bahamas que pertenece a Johnny Depp y desde entonces han sido una de las parejas más afamadas del cine.

Dentro de poco más de una semana estenarán Loving Pablo, su primera colaboración desde que se convirtieron en marido y mujer. Se trata de un biopic que se basa en el libro de memorias de la periodista colombiana Virginia Vallejo, quien mantuvo una relación amorosa con el narcotraficante Pablo Escobar a mediados de los años 90.

Además, el próximo año volverán a la pantalla grande con Todos lo saben, un drama acerca de una mujer que viaja con su familia desde Buenos Aires hasta su natal España para asistir a una celebración. Sin embargo, su visita se verá trastocada por una serie de acontecimientos imprevistos que cambiarán por completo sus vidas.